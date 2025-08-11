Минобороны изменило правила подготовки офицеров и сержантов запаса

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги в соответствии со статьей 73 АППК услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении, об отказе в оказании государственной услуги, а также времени, дате и месте и способе проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.