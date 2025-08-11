В Госдуме рассказали, кому в сентябре повысят пенсии

В сентябре 2025 года пенсии повысятся для граждан, прекративших трудовую деятельность в августе, инвалидов I группы и пенсионеров, достигших 80 лет. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в августе, людей с инвалидностью первой группы и достигшим возраста 80 лет стоит ожидать повышения размера пенсии в сентябре», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на Говырина. По словам депутата, для указанных категорий пенсионеров выплаты будут увеличены с учетом наступления юридически значимых обстоятельств в августе.
Тем, кто отметил 80-летие в августе, с сентября начнут выплачивать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. В 2025 году ее базовый размер составляет 8 907 рублей 70 копеек, а после повышения сумма достигнет 17 815 рублей 40 копеек. Если за пенсионером установлен уход, к выплате добавляется 1 314 рублей ежемесячно. Для получателей государственной пенсии размер надбавки составит 1 377 рублей, при условии оформления официального ухода. Все доплаты назначаются с месяца, следующего за тем, когда возникло право на них.
Перерасчет пенсий произведут также для граждан, кому в августе присвоили первую группу инвалидности. С сентября им начнут перечислять двойной размер фиксированной части страховой пенсии. При наличии иждивенцев сумма выплаты увеличится на 2 969 рублей 23 копейки на каждого нетрудоспособного члена семьи. Начисления осуществляются автоматически на основании официальных данных из медико-социальной экспертизы.
Говырин добавил, что пенсионеры, прекратившие работу в августе, с сентября будут получать пенсию с учетом всех ранее пропущенных индексаций. Перерасчет осуществляется автоматически — дополнительных заявлений подавать не требуется. Все изменения проводятся в рамках действующего законодательства и касаются только тех случаев, когда основание для перерасчета возникло в августе.
Ранее Социальный фонд России осуществил повышение накопительных и срочных пенсионных выплат, увеличив их на 10,98% и 11,32% соответственно. При этом гражданам не требуется подавать отдельные заявления — все начисления были пересчитаны в автоматическом порядке, передает «Национальная служба новостей». В ведомстве также напомнили, что в 2024 году размер накопительных пенсий увеличился на 7%, а срочные пенсионные выплаты выросли на 6,92%.