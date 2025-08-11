Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец Илона Маска рассказал, зачем западные СМИ создают проблемы для России

Эррол Маск: западные СМИ пытаются усложнить положение РФ, боясь конкуренции.

Источник: Комсомольская правда

Западные СМИ пытаются усложнить положение России, поскольку страна является серьезным конкурентом на международной арене. Такое заявление сделал Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска.

«СМИ направляют события так, как им хочется. А Россия, очевидно, является серьезным конкурентом, поэтому они хотят усложнить ей положение», — приводит РИА Новости слова Эррола Маска.

Напомним, Эррол Маск прибыл в Москву для участия в «Форуме будущего 2050» в начале июня. Тогда он сравнил российскую столицу с Римом, заявив, что восхищен чистотой и хорошими дорогами города. По его словам, неправильное восприятие России на Западе можно назвать безумием.

Кроме того, Эррол Маск восхитился президентом России Владимиром Путиным и выразил желание посетить новые регионы, в первую очередь Донецк.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше