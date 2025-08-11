Западные СМИ пытаются усложнить положение России, поскольку страна является серьезным конкурентом на международной арене. Такое заявление сделал Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска.
«СМИ направляют события так, как им хочется. А Россия, очевидно, является серьезным конкурентом, поэтому они хотят усложнить ей положение», — приводит РИА Новости слова Эррола Маска.
Напомним, Эррол Маск прибыл в Москву для участия в «Форуме будущего 2050» в начале июня. Тогда он сравнил российскую столицу с Римом, заявив, что восхищен чистотой и хорошими дорогами города. По его словам, неправильное восприятие России на Западе можно назвать безумием.
Кроме того, Эррол Маск восхитился президентом России Владимиром Путиным и выразил желание посетить новые регионы, в первую очередь Донецк.