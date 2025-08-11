Пример Украины не останавливает сближение Молдавии с НАТО, заявил Шойгу

«Практика показывает, что сближение с НАТО неминуемо приводит не только к потере суверенитета, но и к увеличению военных расходов. Достаточно посмотреть на страны Восточной Европы, которые ранее вошли в блок: их затраты на оборону выросли в 2−6 раз только за последние 10 лет. Но, к сожалению, печальная статистика и отрицательный пример Украины, очевидно, не останавливают кишиневский режим», — написал Шойгу.