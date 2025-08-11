Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пример Украины не останавливает сближение Молдавии с НАТО, заявил Шойгу

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Печальная статистика и отрицательный пример Украины не останавливают сближение кишиневского режима с НАТО, ведущее к утрате Молдавией своего суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье «Молдова на перепутье» для РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Практика показывает, что сближение с НАТО неминуемо приводит не только к потере суверенитета, но и к увеличению военных расходов. Достаточно посмотреть на страны Восточной Европы, которые ранее вошли в блок: их затраты на оборону выросли в 2−6 раз только за последние 10 лет. Но, к сожалению, печальная статистика и отрицательный пример Украины, очевидно, не останавливают кишиневский режим», — написал Шойгу.

С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией «Действие и солидарность», созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше