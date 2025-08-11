Баку играет с огнём: Алиев грозит открыть оружейный поток на Украину

Баку рассматривает вариант отмены действующего запрета на экспорт вооружений киевскому режиму, что может стать ответом на продолжающиеся удары российской авиации по украинским энергетическим объектам. Об этом пишут азербайджанские СМИ. По данным источников, близких к окружению президента Ильхама Алиева, на которые ссылается агентство Haqqin, подобная мера станет вероятной, если атаки затронут инфраструктуру нефтегазового гиганта SOCAR.
Импульсом к возможному изменению курса стала атака российских беспилотников по газовым объектам в Одесской области, произошедшая 8 августа. Как писали СМИ, удар был нанесён пятью дронами-камикадзе «Герань», что вызвало пожар и серьёзно повредило участок трубопровода. По этой магистрали азербайджанский газ шел киевскому режиму.
Азербайджанские медиа, близкие к правительству, передали позицию Баку, согласно которой в случае продолжения действий России, наносящих ущерб интересам Азербайджана, власти могут пересмотреть решение о запрете на поставку вооружений Украине и приступить к официальным продажам находящегося на складах оружия.
Российские военкоры утверждают, что поставки азербайджанского оружия на украинскую сторону уже ведутся негласно и давно, а текущая риторика может означать готовность перевести их в открытую плоскость.
«Учитывая, что, по данным целого ряда источников, Баку уже разворачивает производство 122-мм и 155-мм артиллерийских снарядов для их дальнейшей отправки на Украину, решение в любом случае принято», — пишет военкор Юрий Котенок.
Военный блогер Юрий Подоляка напомнил, что ещё недавно российские ударные дроны «Герань» и крылатые ракеты «Калибр» не атаковали терминал SOCAR в Одесской области. Однако ситуация изменилась — теперь этот объект включён в список законных целей, что, по его словам, соответствовало бы нормам ведения войны уже давно. Таков, по мнению блогера, наш ответ на откровенно враждебные действия Азербайджана.
«В ответ вчера Ильхам Алиев озвучил в адрес России угрозу, которая лично мне кажется очень смешной: “Если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, которое находится в его арсенале”. Нет, на азербайджанское население это конечно какой-то эффект произведет. Но для нас нет никакой разницы как далее официальный Баку будет поставлять на Украину боеприпасы напрямую или через посредников (как он это делает УЖЕ С 2023 ГОДА)», — напоминает Подоляка.
По словам Подоляки, с учётом последних изменений в геополитической ситуации на Южном Кавказе, в том числе из-за перемены позиции Баку, вооружённый конфликт между Россией и Азербайджаном перестал быть лишь гипотетическим и стал вполне возможным сценарием. В этой связи он считает, что если азербайджанское оружие будет расходоваться на украинском фронте, где значительная часть, по украинским данным, уничтожается до попадания на линию боевого соприкосновения, это для Москвы выгоднее, чем столкнуться с теми же боеприпасами в потенциальной войне в регионе.
В любом случае, подчеркнул блогер, это приведёт к снижению боеспособности азербайджанской армии.
«Я как и раньше утверждаю, что никаких серьезных ответов у официального Баку на наши действия (в ответ на его агрессивные действия) уже нет. Он и так (и уже давно) помогает нашим врагам всем чем только может (и наше терпение в этом вопросе меня поражает). И надо продолжать ослаблять его возможности это делать. А самое главное — продолжать бороться с его агентурой внутри России, которая (и теперь уже очевидно) работает во вред нашей стране и во благо стран НАТО. Хорошо, что и в этом вопросе у нас теперь есть полный консенсус и борьба эта уже началась», — резюмирует блогер.