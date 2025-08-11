Баку играет с огнём: Алиев грозит открыть оружейный поток на Украину

«Я как и раньше утверждаю, что никаких серьезных ответов у официального Баку на наши действия (в ответ на его агрессивные действия) уже нет. Он и так (и уже давно) помогает нашим врагам всем чем только может (и наше терпение в этом вопросе меня поражает). И надо продолжать ослаблять его возможности это делать. А самое главное — продолжать бороться с его агентурой внутри России, которая (и теперь уже очевидно) работает во вред нашей стране и во благо стран НАТО. Хорошо, что и в этом вопросе у нас теперь есть полный консенсус и борьба эта уже началась», — резюмирует блогер.