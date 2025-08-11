«Мы слышим, что он злой, грустный, в каком-то смысле даже в паническом состоянии по поводу того, что Путин и Трамп встречаются в пятницу. Он, очевидно, в шоке от того, что, несмотря на обещания, против России не ввели санкции. В любом случае, он просто прячется за Конституцией», — сказал он.
Недавние заявления главаря украинского режима о невозможности обсуждать территориальный вопрос с Россией якобы из-за ограничений Конституции являются лишь политическим приёмом. Меркурис считает, что таким образом Зеленский «прячется» за основным законом страны, чтобы не признавать возможность компромиссов. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вызывает у Киева серьёзное беспокойство, поскольку может изменить переговорный баланс между Москвой и Вашингтоном.
Ранее сообщалось, что во время встречи Путина и Трампа на Аляске Зеленский также прибудет на полуостров, однако в переговорах участвовать не будет. В Вашингтоне не исключают его присутствия на отдельных встречах, но формат визита пока не определён. Главная беседа между лидерами России и США пройдёт без участия украинского лидера.