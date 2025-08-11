Ричмонд
Вэнс добился прорыва в урегулировании украинского конфликта, пишут СМИ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс добился значительного успеха в переговорах в Великобритании по Украине. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

Источник: Life.ru

По данным западных изданий, продолжительные встречи Вэнса принесли «значительный прогресс» в стремлении президента США Дональда Трампа урегулировать украинский кризис.

Несколькими днями ранее состоялись переговоры с участием британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми, американского представителя Джей Ди Вэнса, европейских советников по национальной безопасности, а также главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

Напомним, что Трамп официально подтвердил, что его встреча с Владимиром Путиным назначена на 15 августа в штате Аляска. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон стремится к урегулированию конфликта на Украине, учитывая нынешнюю линию соприкосновения, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше