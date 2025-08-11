Вэнс добился прорыва в урегулировании украинского конфликта, пишут СМИ

По данным западных изданий, продолжительные встречи Вэнса принесли «значительный прогресс» в стремлении президента США Дональда Трампа урегулировать украинский кризис.
Несколькими днями ранее состоялись переговоры с участием британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми, американского представителя Джей Ди Вэнса, европейских советников по национальной безопасности, а также главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.
Напомним, что Трамп официально подтвердил, что его встреча с Владимиром Путиным назначена на 15 августа в штате Аляска. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон стремится к урегулированию конфликта на Украине, учитывая нынешнюю линию соприкосновения, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон.