ВС РФ уничтожили ключевой объект ПВО ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли высокоточный удар по позициям ВСУ в Сумской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в результате атаки с применением ударного БПЛА «Герань-2» была полностью уничтожена стартовая позиция зенитного ракетного комплекса С-300 В под Ворожбой.

Источник: Life.ru

В военном ведомстве предоставили кадры объективного контроля, подтверждающие точное попадание и ликвидацию важного объекта украинской ПВО.

Уничтожение ЗРК С-300 В представляет собой значительный успех российских войск. Эти комплексы являются одними из наиболее эффективных в украинской системе ПВО. Потеря такой установки существенно ослабляет возможности ВСУ на фронте.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения, находящиеся к северу от Красноармейска (Покровска) в ДНР, были окружены российскими войсками. Этот населённый пункт является стратегически важным для украинских сил, поскольку он служит одним из ключевых центров на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Кроме того, его значение велико для всей оперативно-стратегической группировки «Хортица». Через него осуществлялось снабжение Авдеевки и населённых пунктов, расположенных западнее.

