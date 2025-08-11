В военном ведомстве предоставили кадры объективного контроля, подтверждающие точное попадание и ликвидацию важного объекта украинской ПВО.
Уничтожение ЗРК С-300 В представляет собой значительный успех российских войск. Эти комплексы являются одними из наиболее эффективных в украинской системе ПВО. Потеря такой установки существенно ослабляет возможности ВСУ на фронте.
Ранее сообщалось, что украинские подразделения, находящиеся к северу от Красноармейска (Покровска) в ДНР, были окружены российскими войсками. Этот населённый пункт является стратегически важным для украинских сил, поскольку он служит одним из ключевых центров на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Кроме того, его значение велико для всей оперативно-стратегической группировки «Хортица». Через него осуществлялось снабжение Авдеевки и населённых пунктов, расположенных западнее.