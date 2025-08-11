Ричмонд
Эррол Маск объяснил, почему западные СМИ ополчились на Россию

Западные средства массовой информации всеми силами пытаются усложнить положение России.

Западные средства массовой информации всеми силами пытаются усложнить положение России. Такое мнение высказал отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска — Эррол Маск, сообщает РИА Новости.

Маск-старший заявил, что Россия является серьезным конкурентом на международной арене.

«СМИ направляют события так, как им хочется. А Россия, очевидно, является серьезным конкурентом, поэтому они хотят усложнить ей положение», — пояснил Эррол Маск.

Ранее Эррол Маск рассказал, смогут ли США и Россия в будущем иметь дружеские отношения.

