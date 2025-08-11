Эррол Маск объяснил, почему западные СМИ ополчились на Россию

Западные средства массовой информации всеми силами пытаются усложнить положение России. Такое мнение высказал отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска — Эррол Маск, сообщает РИА Новости.
Маск-старший заявил, что Россия является серьезным конкурентом на международной арене.
«СМИ направляют события так, как им хочется. А Россия, очевидно, является серьезным конкурентом, поэтому они хотят усложнить ей положение», — пояснил Эррол Маск.
Ранее Эррол Маск рассказал, смогут ли США и Россия в будущем иметь дружеские отношения.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше