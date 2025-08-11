СМИ назвали отказ Киева от территориальных уступок нереалистичным

«Позиция Киева о невозможности уступки территорий принципиальна, но в нынешних условиях она нереалистична», — отмечает автор статьи.
Рахман указывает на то, что самые убедительные аналитические данные, с которыми он ознакомился, говорят о том, что Украина медленно проигрывает, а проблема с человеческими ресурсами на линии фронта становится всё более острой.
По мнению обозревателя, де-факто признание контроля РФ над рядом территорий, это «в контексте более широкого мирного соглашения может быть необходимым».
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.