СМИ назвали отказ Киева от территориальных уступок нереалистичным

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Принципиальная позиция Киева, не желающего идти на территориальные уступки в контексте урегулирования конфликта, нереалистична на фоне проигрыша Украины на поле боя, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.

Источник: © РИА Новости

«Позиция Киева о невозможности уступки территорий принципиальна, но в нынешних условиях она нереалистична», — отмечает автор статьи.

Рахман указывает на то, что самые убедительные аналитические данные, с которыми он ознакомился, говорят о том, что Украина медленно проигрывает, а проблема с человеческими ресурсами на линии фронта становится всё более острой.

По мнению обозревателя, де-факто признание контроля РФ над рядом территорий, это «в контексте более широкого мирного соглашения может быть необходимым».

Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

