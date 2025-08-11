Для следственных действий в Москву этапирован британский наёмник Хейден

Британец воевал на стороне украинских формирований и был задержан российскими военными во время боёв в районе Дзержинска. В отношении Хейдена возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Наёмничество»), предусматривающей лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас он находится в одном из следственных изоляторов столицы и сотрудничает со следствием.