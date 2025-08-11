Экс-вице-губернатор Самарской области Гендин обвинён в хищении на 100 млн рублей

Ранее прокуратура Московской области провела крупномасштабную операцию, в ходе которой у бывшего сотрудника регионального Росреестра Алексея Хромина было изъято имущество на общую сумму 70 миллионов рублей. Установлено, что он приобрёл 26 объектов недвижимости и долей в них на средства, законность происхождения которых не удалось подтвердить.