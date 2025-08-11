Ричмонд
Телеканал «Беларусь 1» раскрыл содержание сообщения, которое получила пресс-секретарь Наталья Эйсмонт от журналиста Time

Телеканал «Беларусь 1» раскрыл содержание сообщения Эйсмонт от журналиста Time.

Источник: Комсомольская правда

Телеканал «Беларусь 1» раскрыл содержание сообщения пресс-секретарю президента Беларуси Наталье Эйсмонт от журналиста Time Саймона Шустера. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Время Первого».

На телеканале заметили: когда записывали интервью с пресс-секретарем президента Беларуси, ей пришло сообщение от журналиста Time. Он интересовался впечатлениями от интервью. Наталья Эйсмонт, на вопрос о том, что именно ответит на сообщение, сказала, что перезвонит американскому журналисту.

Журналист телеканала поинтересовалась у пресс-секретаря, видел ли Александр Лукашенко статью американского журналиста:

— В предполагаю, конечно, что глава государства видел эту статью. И думаю, что у журналистов, которые каждый день работают с президентом и знают, что и как… Наверняка вы найдете возможность спросить у президента о его впечатлениях, — отметила Наталья Эйсмонт.

Ранее пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, как на интервью президента Беларуси Александра Лукашенко Time повлияли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Кроме того, Эйсмонт сказала, почему интервью Лукашенко Time несколько раз переносилось.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что сделает с подаренной ему книгой о Зеленском.

Кстати, Лукашенко угостил американского журналиста Time собственным напитком.

