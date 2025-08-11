Телеканал «Беларусь 1» раскрыл содержание сообщения, которое получила пресс-секретарь Наталья Эйсмонт от журналиста Time

— В предполагаю, конечно, что глава государства видел эту статью. И думаю, что у журналистов, которые каждый день работают с президентом и знают, что и как… Наверняка вы найдете возможность спросить у президента о его впечатлениях, — отметила Наталья Эйсмонт.