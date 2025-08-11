Мешаются по пути на гольф: Трамп велел бездомным покинуть столицу США

Трамп приказывает бездомным, мимо которых он проезжал по пути на поле для гольфа, покинуть Вашингтон, округ Колумбия. Американскй президент требует, чтобы бездомные жители покинули столицу США под страхом насильственного выдворения, и пообещал использовать полицейских для проведения арестов.
В воскресном посте в социальных сетях Дональд Трамп потребовал от бездомных жителей Вашингтона покинуть столицу страны, в противном случае им грозит выселение, и вновь пообещал использовать федеральных чиновников для тюремного заключения преступников, несмотря на то, что уровень насильственных преступлений в городе был на 30-летнем минимуме, когда он вступил в должность в январе.
«Бездомные должны немедленно уехать, — написал Трамп на своей социальной платформе Truth в воскресенье утром, вскоре после того, как его отвезли из Белого дома в его гольф-клуб в Вирджинии. — Мы предоставим вам места для ночлега, но подальше от столицы».
Пост был проиллюстрирован четырьмя фотографиями, которые, по-видимому, были сделаны из кортежа президента по пути от Белого дома к его полю для гольфа, пишет The Guardian. На двух снимках было изображено в общей сложности 10 палаток, установленных на траве вдоль съезда с шоссе чуть более чем в миле от Белого дома. На третьем снимке был запечатлен одинокий человек, спящий на ступеньках здания Американского фармацевтического института на Конститьюшн-авеню. На четвертом снимке показана вереница автомобилей, которые везут Трампа к его полю для гольфа, проезжая мимо небольшого количества мусора на обочине скоростной автомагистрали E Street рядом с Кеннеди-центром.
В своем посте Трамп анонсировал ранее анонсированную пресс-конференцию в понедельник, которая, как он пообещал, «по сути, остановит насильственные преступления» в столичном округе, не объясняя, каким образом. В последующем сообщении он сказал, что пресс-конференция, которая состоится в понедельник в 10 утра, «будет касаться не только прекращения преступности, убийств и смертей в столице нашей страны, но и чистоты».
Движение «Свободный округ Колумбия», выступающее за самоопределение, немедленно запланировало акцию протеста на понедельник, приуроченную к пресс-конференции Трампа.
Несмотря на заявления Трампа, в столице нет эпидемии бездомности или насильственных преступлений, отмечает The Guardian. По данным Общественного партнерства, которое занимается предотвращением бездомности в Вашингтоне, округ Колумбия, каждую ночь в городе с населением около 700 000 человек на открытом воздухе спят около 800 «незащищенных людей». Еще 3275 человек пользуются временными убежищами в Вашингтоне, а 1065 человек находятся в временных жилищных учреждениях.
Неоднократные заявления Трампа о том, что, возможно, потребуется федерализировать правоохранительные органы в городе, чтобы сделать его безопасным, также игнорируют данные, собранные департаментом полиции Метрополии, опубликованные в январе федеральным правительством, которые показали, что уровень насильственных преступлений в Вашингтоне в 2024 году снизился на 35% по сравнению с 2023 годом и был на самом низком уровне более чем за 30 лет.
«Мы не наблюдаем всплеска преступности», — заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер в интервью телеканалу MSNBC в воскресенье. «За последние два года мы потратили немало усилий на то, чтобы снизить уровень насильственных преступлений в этом городе до 30-летнего минимума». Она добавила, что статистика полиции Вашингтона, округ Колумбия, показывает, что в этом году число насильственных преступлений сократилось еще на 26%.
«Федеральные правоохранительные органы всегда находятся на улицах Вашингтона, и мы всегда сотрудничаем с ними», — утверждает Боузер, добавив, что национальная гвардия Вашингтона, которую Трамп пригрозил развернуть, находится под контролем президента.
На днях Трамп приказал увеличить число федеральных служащих из различных ведомств для усиления патрулирования в Вашингтоне, округ Колумбия, указав на нападение на молодого федерального сотрудника, который приехал в Вашингтон, чтобы работать с Илоном Маском, как на доказательство того, что полиция города не в состоянии бороться с насильственными преступлениями.
Однако полиция Вашингтона, округ Колумбия, пресекла нападение, на которое обратил внимание Трамп, и арестовала двух 15-летних подозреваемых на месте происшествия, отмечает The Guardian.
На вопрос агентства Reuters, Белый дом отказался объяснить, какие юридические полномочия Трамп будет использовать для выселения людей из Вашингтона. Президент контролирует только федеральные земли и здания в городе.
Конгресс США контролирует бюджет города, но Закон о самоуправлении Округа Колумбия, подписанный Ричардом Никсоном в 1973 году, дает жителям Вашингтона право избирать мэра, членов совета и местных комиссаров для управления повседневными делами округа.
Трамп сообщил журналистам в среду, что юристы Белого дома «уже изучают» возможность законодательной отмены закона, предоставляющего Вашингтону самоуправление и вводящего прямой федеральный контроль над столицей.
«Даже если бы преступность в Округе Колумбия не достигла исторического минимума, комментарии президента Трампа были бы ошибочными и оскорбительными для более чем 700 000 человек, которые постоянно проживают в столице страны», — заявила Элеонора Холмс Нортон, представляющая Округ Колумбия в качестве делегата без права голоса в Конгрессе. «Жители округа Колумбия, большинство из которых составляют чернокожие и коричневокожие, достойны и способны управлять собой без вмешательства федеральных чиновников, которые неподотчетны Округу Колумбия».
«Единственное постоянное средство, которое защитит способность Округа Колумбия к самоуправлению, — это принятие моего законопроекта о статусе Округа Колумбия», — добавила 88-летняя конгрессвумен.