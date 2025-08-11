Мешаются по пути на гольф: Трамп велел бездомным покинуть столицу США

Пост был проиллюстрирован четырьмя фотографиями, которые, по-видимому, были сделаны из кортежа президента по пути от Белого дома к его полю для гольфа, пишет The Guardian. На двух снимках было изображено в общей сложности 10 палаток, установленных на траве вдоль съезда с шоссе чуть более чем в миле от Белого дома. На третьем снимке был запечатлен одинокий человек, спящий на ступеньках здания Американского фармацевтического института на Конститьюшн-авеню. На четвертом снимке показана вереница автомобилей, которые везут Трампа к его полю для гольфа, проезжая мимо небольшого количества мусора на обочине скоростной автомагистрали E Street рядом с Кеннеди-центром.