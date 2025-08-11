Ричмонд
В Британии раскрыли неизбежные условия мирного соглашения для Украины

Украина сможет заключить мирное соглашение только при признании утраченных территорий за Россией. Об этом сообщает одна из британских газет. По ее данным, украинская армия испытывает все большую нехватку военнослужащих, а военная обстановка остается неблагоприятной для Киева.

Украина сможет заключить мирное соглашение только при признании утраченных территорий за Россией. Об этом сообщает одна из британских газет. По ее данным, украинская армия испытывает все большую нехватку военнослужащих, а военная обстановка остается неблагоприятной для Киева.

«Позиция Киева о недопустимости уступки территорий … в нынешних условиях нереалистична. Ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий», — пишет Financial Times.

Авторы публикации подчеркивают, что без такого признания Украине будет сложно добиться реального прекращения огня и достижения устойчивого мира. Эксперты считают, что компромисс по этому вопросу может стать основой для будущих переговоров между Киевом и Москвой.

Ранее сенатор США Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов) допустил возможность территориального обмена в рамках урегулирования конфликта на Украине. Грэм не уточнил, какие именно территории имеются в виду. Сенатор также заявил, что одной из основных целей президента США Дональда Трампа является достижение окончательного урегулирования кризиса на Украине.

