Прочили в министры: сообщено о задержании высокопоставленного китайского дипломата

В западных СМИ появились сообщения о том, что китайский дипломат, которого прочили следующим министром иностранных дел КНР, задержан властями. Лю Цзяньчао, посланник, отвечающий за связи с иностранными политическими партиями, был, как сообщается, задержан в конце июля.
Высокопоставленный китайский дипломат Лю Цзяньчао, которого многие считали потенциальным будущим министром иностранных дел, был задержан властями для допроса, сообщает The Wall Street Journal.
Как пишет The Guardian, Лю Цзяньчао был увезен после возвращения в Пекин в конце июля из зарубежной рабочей поездки, сообщили в воскресенье источники, знакомые с ситуацией.
Информационное бюро Госсовета Китая, которое занимается запросами СМИ для китайского правительства, и Отдел международных связей Коммунистической партии Китая не ответили пока на запрос Reuters о комментариях.
Как отмечает The Guardian, 61-летний Лю Цзяньчао возглавлял орган Коммунистической партии Китая, отвечающий за управление связями с иностранными политическими партиями. С момента вступления в должность в 2022 году дипломат посетил более 20 стран и встретился с официальными лицами из более чем 160 стран.
Напряженный график Лю, особенно его встречи с бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, породили предположения, что бывшего посла и официального представителя внешнеполитического ведомства готовят на пост следующего министра иностранных дел Китая.
Его задержание знаменует собой расследование на самом высоком уровне с участием дипломата с тех пор, как Китай в 2023 году отстранил от должности своего бывшего министра иностранных дел Цинь Гана после слухов о внебрачной связи, отмечает The Guardian.
Лю Цзяньчао родился в северо-восточной провинции Цзилинь, изучал английский язык в Пекинском университете иностранных дел и международные отношения в Оксфорде, прежде чем занять свою первую должность переводчика в министерстве иностранных дел.
Дипломат служил в представительстве Китая в Великобритании, а затем был послом в Индонезии и на Филиппинах.
Во время своего пребывания на посту пресс-секретаря министерства он был известен своими юмористическими комментариями без обиняков, а также серьезной защитой интересов Китая, пишет The Guardian.