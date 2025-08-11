Шойгу заявил о признаках автократии в Молдавии

Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии «Шор». Активистка блока «Победа» Поапан была приговорена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку.