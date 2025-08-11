Известный журналист погиб с четырьмя коллегами в результате авиаудара

Известный журналист «Аль-Джазиры», которому ранее угрожал Израиль, был убит вместе с четырьмя коллегами в результате израильского авиаудара. Анас аш-Шариф, который был одним из самых узнаваемых лиц «Аль-Джазиры» в Газе, был убит в воскресенье вечером в палатке для журналистов возле больницы аль-Шифа в городе Газа.
По данным катарской телекомпании, в результате нападения погибли в общей сложности семь человек, в том числе аш-Шариф, корреспондент «Аль-Джазиры» Мохаммед Крейке и операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфаль и Моамен Алива.
Армия обороны Израиля признала факт нанесения удара, заявив, что репортер «возглавлял террористическую ячейку в террористической организации ХАМАС и был ответственен за ракетные обстрелы израильских гражданских лиц и сил ЦАХАЛа».
Израильские военные утверждают, что располагают разведданными и документами, найденными в Газе, в качестве доказательства, но правозащитники заявили, что журналист стал мишенью за свои репортажи о войне в Газе на передовой и что в заявлении Израиля нет доказательств.
Назвав аль-Шарифа «одним из самых храбрых журналистов Газы», телеканал «Аль-Джазира» заявил, что нападение было «отчаянной попыткой заставить замолчать голоса в преддверии оккупации Газы».
В прошлом месяце представитель армии обороны Израиля Авихай Адраи опубликовал видео с аш-Шарифом в соцсети и обвинил его в том, что он является членом военного крыла ХАМАС. В то время специальный докладчик ООН по вопросам свободы выражения мнений Ирен Хан назвала это «необоснованным заявлением» и «вопиющим нападением на журналистов».
В июле аш-Шариф рассказал Комитету защиты журналистов, что он живет с «ощущением, что в любой момент я могу подвергнуться бомбардировке и стать мучеником». После нападения Комитет заявил, что был «потрясен» известием о гибели журналистов.
«Практика Израиля называть журналистов боевиками без предоставления достоверных доказательств вызывает серьезные вопросы о его намерениях и уважении свободы прессы, — заявила региональный директор Комитета Сара Кудах. — Журналисты являются гражданскими лицами и никогда не должны становиться мишенью. Виновные в этих убийствах должны быть привлечены к ответственности».
В январе этого года, после прекращения огня между ХАМАС и Израилем, аш-Шариф привлек всеобщее внимание, когда во время прямой трансляции снял бронежилет в окружении десятков жителей Газы, празднующих временное прекращение боевых действий.
За несколько минут до своей смерти аш-Шариф опубликовал в соцсети сообщение: «Прорыв: Интенсивные, концентрированные израильские бомбардировки с использованием “огненных поясов” наносятся по восточным и южным районам города Газа».
У 28-летнего мужчины остались жена и двое маленьких детей. Его отец был убит в результате израильского удара по семейному дому в лагере беженцев Джабалия в городе Газа в декабре 2023 года. В то время аш-Шариф заявил, что продолжит вести репортажи, и отказался покидать северную часть Газы.
Другой журналист «Аль-Джазиры» в Газе, Хани Махмуд, сказал: "Это, пожалуй, самое сложное, о чем я сообщаю за последние 22 месяца. Я нахожусь недалеко от больницы аль-Шифа, всего в одном квартале, и я слышал мощный взрыв, который прогремел за последние полчаса или около того недалеко от больницы аль-Шифа.
«Я увидел это, когда оно осветило небо, и через несколько мгновений распространилась новость о том, что это был лагерь журналистов у главных ворот больницы аль-Шифа».
Аш-Шариф и его коллеги вели репортажи из Газы с самого начала конфликта, пишет The Guardian.
«Важно подчеркнуть, что это нападение произошло всего через неделю после того, как израильский военный чиновник прямо обвинил Анас и непосредственно развернул кампанию подстрекательства против “Аль-Джазиры” и корреспондентов на местах из-за их работы, из-за их неустанных репортажей о массовом голоде и недоедании», — добавил Махмуд.
Израиль убил нескольких журналистов «Аль-Джазиры» и членов их семей, включая Хоссама Шабата, который был убит в марте, и Исмаила аль-Гуля и его оператора Рами ар-Рифи, которые были убиты в августе, напоминает The Guardian.
Жена, сын, дочь и внук главного корреспондента Ваэля аль-Дахдуха были убиты в октябре 2023 года, а сам он несколько недель спустя был ранен в результате нападения, когда погиб оператор «Аль-Джазиры» Самер Абу Дакка.
По данным пресс-службы правительства Газы, Израиль, который не допускает иностранных журналистов в Газу и нападает на местных репортеров, убил 237 журналистов с начала войны 7 октября 2023 года. Комитет по защите журналистов сообщил, что в ходе конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 186 журналистов. Израиль отрицает преднамеренные нападения на журналистов.