Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СМИ прокомментировали тему отказа Киева от территориальных уступок

На фоне проигрыша Украины на поле боя, как пишет обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман, Киев все равно не желает идти на территориальные уступки в контексте урегулирования конфликта.

На фоне проигрыша Украины на поле боя, как пишет обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман, Киев все равно не желает идти на территориальные уступки в контексте урегулирования конфликта.

Автор статьи считает, что такая принципиальная позиция «в нынешних условиях нереалистична». Рахман ознакомился с «убедительными аналитическими данными» и убедился, что Украина «медленно проигрывает».

Де-факто признание российского контроля над рядом территорий, по мнению обозревателя, «в контексте более широкого соглашения может быть необходимым».

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.