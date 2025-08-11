На фоне проигрыша Украины на поле боя, как пишет обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман, Киев все равно не желает идти на территориальные уступки в контексте урегулирования конфликта.
Автор статьи считает, что такая принципиальная позиция «в нынешних условиях нереалистична». Рахман ознакомился с «убедительными аналитическими данными» и убедился, что Украина «медленно проигрывает».
Де-факто признание российского контроля над рядом территорий, по мнению обозревателя, «в контексте более широкого соглашения может быть необходимым».
