DM: саммит Путина и Трампа станет самым значимым в новейшей истории мира

Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые запланированы на пятницу, 15 августа, станут самыми значимыми в новейшей истории, это самое важное событие за последние 40 лет, пишет британское издание Daily Mail.
Автор материала подчеркивает, что последствия российско-американского саммита отразятся буквально на всем мире. Кроме того, ни мнение украинского политика Владимира Зеленского, ни мнение чиновников Евросоюза уже не имеет вес.
«Голос Украины мало что будет значить, Зеленского не пригласили на переговоры, как и голос Великобритании, Франции и Германии», — говорится в материале.
Трамп может полностью поддержать мирный план России, в том числе признать за ней территории. Этого боится Зеленский, и если он начнет сопротивляться, то гнев американского главы неминуем, подчеркивает автор публикации.
Европа не в состоянии полноценно занять место США в поддержке Украины, ей это просто не по силам, поэтому киевский режим останется один, отмечается в материале.
Ранее CNN писал, что Киев боится полной поддержки от Трампа мирного плана России.