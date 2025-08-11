Politico: ЕС пытается протащить Зеленского на саммит на Аляске

При этом в офисе Зеленского не скрывают опасений, что в результате саммита России и США на Аляске вопросы урегулирования на Украине будут решены без участия Киева. Европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, также настаивали на том, что будущее Украины не может решаться без самих украинцев.