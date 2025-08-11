Еще одна страна «коллективного Запада» собралась признать палестинское государство

Правительство Австралии признает палестинское государство на Генеральной ассамблее ООН в следующем месяце, подтвердил премьер-министр Энтони Албаниз, заявив, что решение о создании двух государств является «лучшей надеждой человечества разорвать порочный круг насилия на Ближнем Востоке и положить конец конфликту, страданиям и голоду в Газе».
Подтверждение пришло через несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, столкнувшийся с растущим недовольством гуманитарным кризисом в Газе, заклеймил Австралию и европейские страны «позором» за рассмотрение вопроса о признании палестинского государства, пишет The Guardian.
Премьер-министр Австралии сказал, что на прошлой неделе он разговаривал с Нетаньяху и сказал ему, что «ситуация в Газе превзошла самые худшие опасения мира», сославшись на неприемлемое число жертв среди гражданского населения.
Более 60 000 мирных жителей, напоминает The Guardian, были убиты во время израильских бомбардировок сектора Газа, сообщают местные органы здравоохранения, после террористической атаки ХАМАСА 7 октября 2023 года, в результате которой 1200 израильтян были убиты и десятки взяты в заложники.
«Австралия признает право палестинского народа на создание собственного государства, основанное на обязательствах, которые Австралия взяла на себя от Палестинской администрации. Мы будем сотрудничать с международным сообществом, чтобы воплотить это право в жизнь», — заявил Албаниз в понедельник.
Выступая рядом с премьером, министр иностранных дел Пенни Вонг заявила: «Мы не можем продолжать ждать окончания мирного процесса, который застопорился. Мы всегда говорили, что мирных палестинцев нельзя заставить заплатить цену за победу над ХАМАСОМ. Но все население было уничтожено. Таким образом, в сентябре этого года у международного сообщества есть шанс возродить надежду из отчаяния, поскольку мир использует возможности, которые открываются благодаря новым обязательствам Палестинской администрации, и поскольку мир стремится поддержать усилия Лиги арабских государств по изоляции ХАМАСА».
Этот шаг Австралии соответствует заявлениям о признании, сделанным такими странами, как Франция, Канада и Великобритания, в последние недели на фоне набирающего обороты международного движения за создание палестинского государства и осуждения военной кампании Израиля в Газе, включая планы военной оккупации всей территории, отмечает The Guardian.
Лейбористское правительство в Канберре столкнулось с требованиями как внутри, так и за пределами своих партийных рядов ускорить шаги по признанию палестинского государства, а общественное давление усилилось после того, как сотни тысяч людей прошли маршем по мосту Харбор-бридж в Сиднее в минувшие выходные.
Албаниз на прошлой неделе разговаривал с Нетаньяху, чтобы проинформировать его о готовящемся шаге Австралии, а Вонг в понедельник беседовала с американским коллегой Марко Рубио. Премьер-министр Страны кенгуру заявил, что правительство Израиля «продолжает игнорировать международное право и отказывать в достаточной помощи, продовольствии и воде отчаявшимся людям, включая детей».
В письменном заявлении Албаниз и Вонг заявили, что правительство Нетаньяху «сводит на нет перспективу создания двух государств» своими действиями, угрожая дальнейшей оккупацией Газы и расширением поселений на Западном берегу.
«Австралия также вынуждена признать, что правительство Нетаньяху игнорирует призывы международного сообщества и не выполняет свои юридические и этические обязательства в Газе», — написали они.
Албаниз заявил на пресс-конференции, что обещание Австралии о признании было основано на обязательствах, которые, по его словам, он получил от Палестинской администрации, руководящего органа, который управляет частью палестинской территории на Западном берегу. Албаниз сказал, что эти обязательства включают демилитаризованную Палестину, признание права Израиля на существование в условиях мира и безопасности, проведение выборов в ПА и реформ управления, а также отказ от роли террористической группировки ХАМАС в будущем палестинском государстве. Он также сказал, что правительство хочет освобождения израильских заложников.
Вонг в понедельник заявила, что практические шаги, такие как открытие посольства Австралии или предоставление полного статуса посольства палестинской делегации в Австралии, будут связаны с обязательствами Палестинской администрации. Она признала, что «предстоит проделать гораздо больше работы по созданию палестинского государства».
«Мы поможем укрепить потенциал Палестинской администрации, и вместе с международным сообществом Австралия будет добиваться от Палестинской администрации выполнения ее обязательств», — обещает Вонг.
Отвечая на вопрос, был ли шаг по признанию чисто символическим, Албаниз сказал, что прекращение конфликта между Израилем и Палестиной может наступить только после создания двух государств, назвав этот шаг «практическим вкладом в наращивание динамики».
Нетаньяху на состоявшейся накануне пресс-конференции резко раскритиковал растущие международные усилия по признанию палестинского государства. «Европейские страны и Австралия просто так идут в эту кроличью нору и попадают прямо в нее», — сказал он. «Я думаю, что это на самом деле позорно. Но это не изменит нашу позицию».
Далее Нетаньяху заявил, что Израиль «на самом деле применяет силу разумно, и они это знают»: «Они знают, что бы они сделали, если бы рядом с Мельбурном или Сиднеем произошли эти ужасные теракты. Я думаю, вы бы сделали это, по крайней мере, то, что делаем мы, возможно, не так эффективно и точно, как мы это делаем».