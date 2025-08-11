Еще одна страна «коллективного Запада» собралась признать палестинское государство

Албаниз заявил на пресс-конференции, что обещание Австралии о признании было основано на обязательствах, которые, по его словам, он получил от Палестинской администрации, руководящего органа, который управляет частью палестинской территории на Западном берегу. Албаниз сказал, что эти обязательства включают демилитаризованную Палестину, признание права Израиля на существование в условиях мира и безопасности, проведение выборов в ПА и реформ управления, а также отказ от роли террористической группировки ХАМАС в будущем палестинском государстве. Он также сказал, что правительство хочет освобождения израильских заложников.