В Германии раскрыли тайный план Европы и Киева

По мнению обозревателя издания, вопрос о том, насколько администрация Трампа на самом деле готова принимать во внимание требования Европы и отказ Украины от территориальных уступок, остается открытым. В материале речь идет о том, что, если Трамп проигнорирует озабоченности и требования Киева и его европейских союзников, трансатлантический кризис вернется с удвоенной силой.