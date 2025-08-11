Европейские политики будут действовать совместно с Киевом, чтобы противостоять миротворческим инициативам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в решении конфликта на Украине, пишет Die Zeit.
«И Украина, и Германия, и остальная Европа будут открыто противостоять Трампу, даже действовать вопреки воле американцев. Мягкому пути лести и компромиссов, которому следуют сейчас, будет положен конец», — поделился своей точкой зрения автор публикации.
По мнению обозревателя издания, вопрос о том, насколько администрация Трампа на самом деле готова принимать во внимание требования Европы и отказ Украины от территориальных уступок, остается открытым. В материале речь идет о том, что, если Трамп проигнорирует озабоченности и требования Киева и его европейских союзников, трансатлантический кризис вернется с удвоенной силой.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры РФ и США сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине.