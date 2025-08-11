Лидер воюющей страны назвал план захвата чужого города «лучшим способом» прекратить войну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в защиту своего плана по установлению контроля над городом Газа перед лицом широкого международного возмущения, несмотря на то, что высокопоставленные чиновники ООН предупредили, что этот шаг может спровоцировать «еще одно бедствие» на палестинской территории, которая и без того испытывает «чистый голод».
На пресс-конференции с иностранными журналистами в Иерусалиме премьер-министр Израиля заявил, что план, подписанный на прошлой неделе кабинетом безопасности, является «лучшим способом положить конец войне и лучшим способом покончить с ней быстро».
Но, как пишет The Guardian, во время экстренного заседания Совета безопасности ООН, состоявшегося в выходные в Нью-Йорке, неоднократно звучали предупреждения о том, что этот шаг не только не положит конец 22-месячной войне, но и усугубит и без того тяжелую гуманитарную ситуацию.
«Если эти планы будут реализованы, они, вероятно, вызовут еще одно бедствие в Газе, которое отразится на всем регионе и приведет к дальнейшему насильственному перемещению населения, убийствам и разрушениям», — заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.
На фоне резкой риторики министерство здравоохранения Газы заявило, что еще пять человек, в том числе двое детей, умерли от причин, связанных с недоеданием, в результате чего число детей, умерших от таких причин, достигло 100. По данным министерства, общее число погибших от недоедания, включая взрослых, составляет 217 человек.
Израиль ввел блокаду и ограничения на поступление гуманитарной помощи на свою территорию, но на своей пресс-конференции Нетаньяху заявил, что это «полная ложь», что его правительство проводит «политику голодания». Он признал голод и проблемы с системой распределения продовольствия, которой управляет поддерживаемый США и Израилем Гуманитарный фонд Газы (GHF), но обвинил СМИ во «лжи» о масштабах проблемы.
По словам очевидцев, за несколько часов до его выступления по меньшей мере 26 палестинцев были убиты, когда они обращались за помощью в Газу. По данным больницы «Насер», 15 человек погибли в ожидании грузовиков с гуманитарной помощью вблизи недавно построенного коридора Мораг, который разделяет южные города Рафах и Хан-Юнис, отмечает The Guardian.
По данным министерства здравоохранения Газы и больницы Шифа в городе Газа, еще шестеро были убиты в ожидании помощи на севере Газы, недалеко от контрольно-пропускного пункта Зиким.
По данным ООН, с 27 мая более 1370 палестинцев были убиты в поисках пищи. Нетаньяху не взял на себя ответственность за убийства и заявил, не предоставив доказательств, что «большая часть обстрелов была совершена ХАМАСОМ». Израильские военные неоднократно заявляли, что ХАМАС ворует гуманитарную помощь, несмотря на то, что Европейская комиссия не обнаружила никаких сообщений об этом.
За исключением организованных и контролируемых «вторжений» на несколько часов вместе с израильскими солдатами, международные журналисты не допускались в Газу после нападений ХАМАСА 7 октября 2023 года, когда около 1200 человек, в основном израильских гражданских лиц, были убиты и более 250 человек были взяты в заложники, пишет The Guardian.
Семьи оставшихся заложников также раскритиковали этот план, и многие из них были среди десятков тысяч людей, которые в субботу прошли маршем к военной штаб-квартире Израиля в Тель-Авиве. Этот план также вызвал раскол между Нетаньяху и руководством ЦАХАЛа, но не вызвал возражений со стороны администрации Трампа, самого важного сторонника Израиля.
Израиль утверждает, что в городе Газа и близлежащих районах находятся два оставшихся оплота ХАМАСА. «Около 70−75% территории Газы находится под израильским контролем, военным контролем. Но у нас есть еще два опорных пункта. Это город Газа и центральные лагеря в Аль-Маваси», — заявил Нетаньяху журналистам.
«Учитывая отказ ХАМАСА сложить оружие, у Израиля нет иного выбора, кроме как завершить начатое и окончательно разгромить ХАМАС», — сказал Нетаньяху, добавив, что он ожидает, что операция начнется «довольно быстро».
ХАМАС заявляет, что не будет разоружаться, пока не будет создано независимое палестинское государство, пишет The Guardian.
Нетаньяху выступил против того, что он назвал «глобальной кампанией лжи». «Мы выиграем войну, с поддержкой других или без нее», — добавил он.
Великобритания, близкий союзник Израиля, которая, тем не менее, вместе с другими настаивала на проведении экстренной встречи, предупредила в Нью-Йорке, что план Нетаньяху может привести к затягиванию конфликта.
«Это только усугубит страдания мирных палестинцев в Газе. Это не путь к урегулированию. Это путь к еще большему кровопролитию», — заявил заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.
Посол Алжира Амар Бенджама призвал ввести санкции против Израиля в ответ на его план по захвату города Газа. «Настало время ввести санкции против врага человечества», — сказал он. Посланник Палестины Рияд Мансур сказал: «Если бы это была другая страна, вы бы уже давно ввели санкции».
Однако США, обладающие правом вето в Совете Безопасности, предложили поддержку Израилю и обвинили те страны, которые поддержали воскресное заседание, в «активном затягивании войны путем распространения лжи об Израиле».
«Израиль имеет право решать, что необходимо для его безопасности и какие меры уместны, чтобы покончить с угрозой, исходящей от ХАМАСА», — заявила постоянный представитель США при ООН Дороти Ши.