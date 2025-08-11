Лидер воюющей страны назвал план захвата чужого города «лучшим способом» прекратить войну

По данным ООН, с 27 мая более 1370 палестинцев были убиты в поисках пищи. Нетаньяху не взял на себя ответственность за убийства и заявил, не предоставив доказательств, что «большая часть обстрелов была совершена ХАМАСОМ». Израильские военные неоднократно заявляли, что ХАМАС ворует гуманитарную помощь, несмотря на то, что Европейская комиссия не обнаружила никаких сообщений об этом.