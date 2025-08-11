CNN: Трамп перевесил портреты Обамы и Бушей на менее заметное место

Президент США Дональд Трампа поручил перевесить в Белом доме портреты своих предшественников — Барака Обамы, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего — на менее заметное место. Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNN.
Отмечается, что перенос портретов свидетельствует о напряженных отношениях между изображенными на них политиками и Трампом.
«Глава Соединенных Штатов поручил перенести портрет Обамы на вершину парадной лестницы. Теперь он будет скрыт от глаз тысяч посетителей, ежедневно посещающих Белый дом. Портреты обоих Бушей теперь тоже находятся на лестнице», — информирует CNN со ссылкой на два неназванных источника.
К слову, ранее сообщалось, что чат-бот принадлежащей Трампу соцсети Truth Social назвал Обаму лучшим президентом США.