Главным архитектором Пермского края стала Елена Ермолина

Должность главного архитектора Пермского края заняла Елена Ермолина, сообщает региональное министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.
Итоги конкурса на должность (он включал тестирование, собеседование и защиту проекта о концепции управления развитием градостроения в регионе) подвели 7 августа. Уточняется, что в состав комиссии, которая выбирала победителя среди кандидатов, вошли эксперты и представители общественности.
В итоге главным архитектором, а также заместителем министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края стала директор ГБУ Пермского края «Институт территориального планирования» Елена Ермолина.
«Новый главный архитектор займется градостроительными вопросами, разработкой технических регламентов и стандартов», — уточняют в министерстве.
Напомним, ранее должность главного архитектора Пермского края занимал Артём Габдрахманов, однако в 2023 году его назначили министром строительства Прикамья. Помимо Елены Ермолиной на пост претендовали ещё три человека: главный архитектор Перми Сергей Карасёв, а также архитекторы Игорь Луговой и Александр Панфилов.
