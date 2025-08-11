Главным архитектором Пермского края стала Елена Ермолина

Напомним, ранее должность главного архитектора Пермского края занимал Артём Габдрахманов, однако в 2023 году его назначили министром строительства Прикамья. Помимо Елены Ермолиной на пост претендовали ещё три человека: главный архитектор Перми Сергей Карасёв, а также архитекторы Игорь Луговой и Александр Панфилов.