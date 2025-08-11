ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны МО РФ, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сбили два беспилотника, летевших на российскую столицу.
Собянин в своем телеграм-канале написал, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
