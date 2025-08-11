Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны МО РФ, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сбили два беспилотника, летевших на Москву.

Силы противовоздушной обороны МО РФ, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сбили два беспилотника, летевших на российскую столицу.

Собянин в своем телеграм-канале написал, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше