Почему договориться с молдавскими политиками невозможно: их диагноз — «пограничное русстройство», окутанное особым таинством кремлефобии

Экс-премьер Влад Филат опубликовал пост, в котором резко «прошёлся» по молдавскому политическому классу.

Источник: Комсомольская правда

Что такое хорошо и что такое плохо.

Слово «политик» — немного устаревшее и носит слегка напыщенную, старомодную, но в то же время чистую, как подкладка шинели умершего в нищете белого генерала, смысловую нагрузку. Олдскул, одним словом.

Политики одевались с иголочки, изъяснялись тактично и сочно, обращали внимание на собеседника, умели слушать. Их присутствие наполняло атмосферу винтажным ароматом зрелости и достоинства, их врожденная вежливость, степенность, веселье и легкость были естественными.

Их умение себя держать никогда не было самоуверенным или дерзким, их юмор никогда не был пошлым, даже когда был ужасно пошлым. Воля гуляла табуном на их скулах.

У них было чему поучиться: с ними в одно касание решался самый сложный вопрос, и было о чём помолчать в лодке, когда не было клёва. Мне довелось быть отмеченным их осторожной дружбой, и я чувствовал себя привилегированным быть рядом с этими культовыми символами успеха, культуры и цивилизации.

Политики не исчезли совсем, но примеры, всплывающие из лабиринтов памяти, говорят о том, что сегодня этих динозавров можно пересчитать по пальцам моей, дорвавшейся до ИИ, московской руки.

Занимающиеся политикой в наши дни — преимущественно примитивные, вульгарные камлатели, лишенные какого-либо авторитета и серьезности вне власти и должностей.

Это неприступные олухи, фашиствующие недоросли, предсказуемые бормотатели и сотрясатели воздуха.

Уважаемые лидеры оппозиции, пока вы не поубивали друг друга, поймите: разговаривать с ними бессмысленно, а пробовать с ними договориться ещё бессмысленнее! Их союзник — озлобленность недомерка, их враг — логика, их твердыня — месть человечеству за перенесённые в детстве обиды, их диагноз — «пограничное русстройство», окутанное особым таинством кремлефобии. Почему Веронику Драгалин назначили на должность в чате российского телеграма, а уволили сообщением в американском сигнале?

Почему Олеся Стамате, выполнившая наряду со своими ставленниками из СИБ и НАЦ все прихоти президентуры, стала не киевским каштаном, а рукой Москвы? Почему кишиневский мэр, подаривший Майе Санду второй мандат, стал, в лучших традициях КГБ, невыездным?

Почему судью, вынесшую обвинительный приговор в деле Гуцул, защищают те, которые совсем недавно подвергали травле судей, выносивших оправдательные приговоры? Иногда стремящийся к победе побеждает сам себя.

Скупать мэров и загонять на избирательную паперть отчаявшихся от нищеты людей — это законно, а уступить свой голос за жалкие гроши, чтобы незаконно обогатиться на целую буханку хлеба, — уголовно наказуемо?

Даже плохой пастух снимает с овец шерсть, а не шкуру.

Ну что, ребята, кто-то прицелился на договорняк с системой и полагает, что его минует чаша сия, и за ним не придут?

Вопрос не в том, «если» придут, а «когда».

Спросите у этого, как его, у ясеня, где его, как её, любимая!

