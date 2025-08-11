Почему договориться с молдавскими политиками невозможно: их диагноз — «пограничное русстройство», окутанное особым таинством кремлефобии

Что такое хорошо и что такое плохо.
Слово «политик» — немного устаревшее и носит слегка напыщенную, старомодную, но в то же время чистую, как подкладка шинели умершего в нищете белого генерала, смысловую нагрузку. Олдскул, одним словом.
Политики одевались с иголочки, изъяснялись тактично и сочно, обращали внимание на собеседника, умели слушать. Их присутствие наполняло атмосферу винтажным ароматом зрелости и достоинства, их врожденная вежливость, степенность, веселье и легкость были естественными.
Их умение себя держать никогда не было самоуверенным или дерзким, их юмор никогда не был пошлым, даже когда был ужасно пошлым. Воля гуляла табуном на их скулах.
У них было чему поучиться: с ними в одно касание решался самый сложный вопрос, и было о чём помолчать в лодке, когда не было клёва. Мне довелось быть отмеченным их осторожной дружбой, и я чувствовал себя привилегированным быть рядом с этими культовыми символами успеха, культуры и цивилизации.
Политики не исчезли совсем, но примеры, всплывающие из лабиринтов памяти, говорят о том, что сегодня этих динозавров можно пересчитать по пальцам моей, дорвавшейся до ИИ, московской руки.
Занимающиеся политикой в наши дни — преимущественно примитивные, вульгарные камлатели, лишенные какого-либо авторитета и серьезности вне власти и должностей.
Это неприступные олухи, фашиствующие недоросли, предсказуемые бормотатели и сотрясатели воздуха.
Уважаемые лидеры оппозиции, пока вы не поубивали друг друга, поймите: разговаривать с ними бессмысленно, а пробовать с ними договориться ещё бессмысленнее! Их союзник — озлобленность недомерка, их враг — логика, их твердыня — месть человечеству за перенесённые в детстве обиды, их диагноз — «пограничное русстройство», окутанное особым таинством кремлефобии. Почему Веронику Драгалин назначили на должность в чате российского телеграма, а уволили сообщением в американском сигнале?
Почему Олеся Стамате, выполнившая наряду со своими ставленниками из СИБ и НАЦ все прихоти президентуры, стала не киевским каштаном, а рукой Москвы? Почему кишиневский мэр, подаривший Майе Санду второй мандат, стал, в лучших традициях КГБ, невыездным?
Почему судью, вынесшую обвинительный приговор в деле Гуцул, защищают те, которые совсем недавно подвергали травле судей, выносивших оправдательные приговоры? Иногда стремящийся к победе побеждает сам себя.
Скупать мэров и загонять на избирательную паперть отчаявшихся от нищеты людей — это законно, а уступить свой голос за жалкие гроши, чтобы незаконно обогатиться на целую буханку хлеба, — уголовно наказуемо?
Даже плохой пастух снимает с овец шерсть, а не шкуру.
Ну что, ребята, кто-то прицелился на договорняк с системой и полагает, что его минует чаша сия, и за ним не придут?
Вопрос не в том, «если» придут, а «когда».
Спросите у этого, как его, у ясеня, где его, как её, любимая!