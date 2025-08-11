Вице-президент США Вэнс обрушился на маразматика Байдена из-за сексуального скандала

Через четыре дня после того как американский вице-президент Джей Ди Вэнс, как сообщается, попросил высокопоставленных чиновников администрации Трампа разработать новую коммуникационную стратегию для борьбы со скандалом вокруг покойного осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, он, похоже, вызвал новый виток возмущения в Интернете, хотя и пытался разрядить обстановку.
В интервью телеканалу Fox News, которое транслировалось в воскресенье, вице-президент попытался отвести критику в адрес отказа администрации обнародовать досье Эпштейна, обвинив демократов. Он обвинил Джо Байдена в том, что тот «абсолютно ничего не сделал» в связи со скандалом, когда находился в Белом доме, пишет The Guardian.
«И теперь президент Трамп потребовал полной прозрачности. И все же почему-то демократы нападают на него, а не на администрацию Байдена, которая ничего не делала в течение четырех лет», — сказал Вэнс. Бывшая подруга Эпштейна, Гислейн Максвелл, была осуждена за сговор с Эпштейном с целью сексуального насилия над несколькими несовершеннолетними девочками и приговорена к 20 годам заключения в федеральной тюрьме при администрации Байдена, напоминает The Guardian.
Если попытка Вэнса переложить общественную вину на демократов была главной идеей, возникшей в результате его стратегической встречи с генеральным прокурором Пэм Бонди и директором ФБР Кэшем Пателем, которую, по данным CNN, он созвал в Белом доме на прошлой неделе, то их усилия, похоже, не увенчались успехом, отмечает The Guardian. (Вэнс отрицал в интервью Fox, что они вообще обсуждали Эпштейна, хотя и признал, что встреча состоялась.).
Через несколько минут после трансляции интервью Fox News социальные сети снова наполнились криками «обнародуйте файлы!».
Ролики, в которых Вэнс порочит демократов, быстро начали распространяться в соцсетях. «Мы знаем, что у Джеффри Эпштейна было много связей с политиками левого толка и миллиардерами левого толка… Миллиардеры-демократы и политические лидеры-демократы постоянно посещали остров Эпштейна. Кто знает, что они сделали», — сказал он. Вэнс также повторил заявление Трампа о том, что Билл Клинтон десятки раз посещал частный остров Эпштейна. Клинтон признал, что пользовался самолетом Эпштейна, но отрицал, что когда-либо посещал его остров.
«Отлично. Обнародуйте все файлы», — таков был ответный удар Билла Кристола, известного консерватора, который настаивает на том, чтобы документы были обнародованы без «каких-либо изменений со стороны клиентов, сторонних организаций и не видящих зла партнеров».
Джон Фавро, бывший главный спичрайтер Барака Обамы, ответил: «Назовите имена! Демократы, республиканцы, миллиардеры или нет. Чего вы боитесь, Джей Ди Вэнс?».
Фавро добавил, что имя Трампа «есть в досье Эпштейна». Это была очевидная ссылка на опубликованный в прошлом месяце в Wall Street Journal отчет о том, что проверка документов, проведенная министерством юстиции при Бонди, показала, что имя президента действительно фигурировало «несколько раз».
Другие пользователи социальных сетей использовали интервью Fox News в качестве предлога для повторного показа видео, в котором Трамп принимает Эпштейна и Максвелла в Мар-а-Лаго.
Эпштейн умер в августе 2019 года, во время первого президентства Трампа, когда финансист и светская львица ожидали суда в тюрьме Манхэттена; смерть была признана самоубийством, хотя многие считают, что его убили, так как тот слишком много знал.
Белый дом оказался в затруднительном положении из-за дела Эпштейна, которое породило теории заговора среди многих сторонников Трампа, которые теперь высокопоставленные лица в администрации активно поощряли во время предвыборной кампании 2024 года, комментирует The Guardian.
В июле министерство юстиции объявило, что списка клиентов Эпштейна не существует и что больше никакие файлы не будут обнародованы, и это решение противоречило более ранним заявлениям высокопоставленных чиновников Трампа, включая заявление генпрокурора Бонди в феврале о том, что список клиентов «прямо сейчас лежит у меня на столе для ознакомления». Это решение вызвало немедленный и продолжающийся ажиотаж, который перешел все границы партийного политического раскола.
Одним из самых популярных роликов после этого переворота стало видео, на котором сам Вэнс за две недели до выборов говорит подкастеру Тео Фону: «Серьезно, нам нужно опубликовать “список Эпштейна”, это важная вещь».
В своем интервью Fox News Вэнс также предупредил, что «вы увидите, как многим людям будут предъявлены обвинения» после того, как Трамп обвинил Обаму в «государственной измене» и призвал привлечь к ответственности его предшественника.
Директор национальной разведки Тулси Габбард передала в министерство юстиции документы, которые, по ее утверждению, свидетельствуют о том, что администрация Обамы злонамеренно пыталась навредить Трампу, связав с ним утверждения о так называемом «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. Обама отверг призыв Трампа к его судебному преследованию как слабый и нелепый.