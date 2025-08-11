Вице-президент США Вэнс обрушился на маразматика Байдена из-за сексуального скандала

Ролики, в которых Вэнс порочит демократов, быстро начали распространяться в соцсетях. «Мы знаем, что у Джеффри Эпштейна было много связей с политиками левого толка и миллиардерами левого толка… Миллиардеры-демократы и политические лидеры-демократы постоянно посещали остров Эпштейна. Кто знает, что они сделали», — сказал он. Вэнс также повторил заявление Трампа о том, что Билл Клинтон десятки раз посещал частный остров Эпштейна. Клинтон признал, что пользовался самолетом Эпштейна, но отрицал, что когда-либо посещал его остров.