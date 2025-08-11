Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска освободили стратегически важную шахту «Краснолиманская» в ДНР

Российские штурмовые подразделения освободили административные здания шахты «Краснолиманская» — второго по значимости угледобывающего предприятия Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские военные были вынуждены отступить к террикону шахты, где сейчас находятся под полной блокадой.

Источник: Life.ru

«Противник выбит с позиций в админзданиях шахты “Краснолиманская”, — сообщили в силовых структурах.

В настоящее время российские подразделения закрепляются на освобождённых рубежах, предотвращая попытки противника вернуть утраченные позиции.

Шахта «Краснолиманская», расположенная возле города Родинское, имеет стратегическое экономическое значение — её годовая добыча составляет несколько миллионов тонн угля, который используется в металлургической промышленности. Освобождение этого объекта позволяет восстановить контроль над важным промышленным активом региона.

Ранее сообщалось, что ВС РФ точным артиллерийским ударом ликвидировали опорный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в ДНР, на котором находилась пехота. Подчёркивается, что его обнаружению способствовало небрежное отношение украинских военнослужащих к средствам маскировки.