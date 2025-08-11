Российские войска освободили стратегически важную шахту «Краснолиманская» в ДНР

Российские штурмовые подразделения освободили административные здания шахты «Краснолиманская» — второго по значимости угледобывающего предприятия Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские военные были вынуждены отступить к террикону шахты, где сейчас находятся под полной блокадой.