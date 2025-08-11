«Путин в политике больше похож на шахматиста: его ходы просчитаны, он не верит в фактор удачи, анализирует противников по отдельности и в соответствии с этим определяет стратегию», — говорится в материале.
С начала конфликта на Украине западные страны выступают единым фронтом против России, однако сейчас в Евросоюзе и Вашингтоне царит замешательство. Члены ЕС просят президента США Дональда Трампа не принимать решения без консультаций с Украиной и предостерегают от сделок, которые ограничат перспективы Киева на вступление в НАТО.
В свою очередь, Трамп считает, что Россия уже пошла на уступки, не захватив всю территорию Украины, и предлагает рассматривать сохранение нынешней линии фронта как базу для соглашения. Запад, включая главу киевского режима Владимира Зеленского и ЕС, отвергают любые территориальные потери. Шендир подчёркивает, что экс-комик не приглашён на переговоры, которые определят судьбу его страны, а Путин, по его мнению, подойдёт к саммиту как безусловный победитель.
Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США 15 августа на Аляске может стать прорывом в разрешении украинского конфликта и положить начало мирным переговорам. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц напомнил, что конфликт длится уже более трёх с половиной лет, и подчеркнул важность его скорейшего окончания. По его словам, предстоящая встреча Путина и Трампа может стать важным шагом к стабилизации ситуации.