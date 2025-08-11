В свою очередь, Трамп считает, что Россия уже пошла на уступки, не захватив всю территорию Украины, и предлагает рассматривать сохранение нынешней линии фронта как базу для соглашения. Запад, включая главу киевского режима Владимира Зеленского и ЕС, отвергают любые территориальные потери. Шендир подчёркивает, что экс-комик не приглашён на переговоры, которые определят судьбу его страны, а Путин, по его мнению, подойдёт к саммиту как безусловный победитель.