Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва проведет военные учения у границ Беларуси

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Литовские военные проведут оценочные полевые тактические учения Aršus vilkas 2025 («Свирепый волк-2025»), об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

Источник: Getty Images

Учения пройдут с 11 по 20 августа в Варенском районе, который граничит с Гродненской областью Беларуси.

В учениях примут участие примерно 350 военнослужащих и 50 единиц техники.

В первую неделю пехотные роты и штаб батальона передислоцируются в Варенский район. В населенных пунктах литовские ВС проведут оборонительные действия с использованием боевых машин Vilkas и другой военной техники.

На второй неделе учений подразделения проведут учения с боевой стрельбой на уровне дивизии на полигоне Гайжюнай.

В ведомстве предупредили, что в ходе учений возможно интенсивное движении по дорогам военной техники.

Ранее в марте в ходе военных учений у границ с Беларусью в Литве пропали четверо американских военных вместе с бронированной ремонтно-эвакуационной машиной (БРЭМ) M88. В результате поисков машина была обнаружена затопленной в водоеме Броневик удалось поднять из болота лишь спустя шесть дней. Экипаж машины погиб.