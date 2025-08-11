Литва проведет военные учения у границ Беларуси

Ранее в марте в ходе военных учений у границ с Беларусью в Литве пропали четверо американских военных вместе с бронированной ремонтно-эвакуационной машиной (БРЭМ) M88. В результате поисков машина была обнаружена затопленной в водоеме Броневик удалось поднять из болота лишь спустя шесть дней. Экипаж машины погиб.