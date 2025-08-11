Ричмонд
Для участия в выборах в Прикамье зарегистрированы 376 кандидатов

В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов для участия в муниципальных выборах в Единый день голосования 2025 года. Всего документы на регистрацию представили 389 кандидатов, по итогам их проверки комиссиями было зарегистрировано 376. Такие данные приводит краевой избирком.

Источник: Коммерсантъ

Отказы в регистрации получили 13 кандидатов, что составляет 3% от сдавших документы на регистрацию. Основной причиной отказа по-прежнему является сокрытие сведений о своей судимости — это произошло в девяти случаях (по три — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и кандидаты-самовыдвиженцы, два — ЛДПР, один — КПРФ). Еще четыре случая отказов — недостаточное число достоверных подписей, собранных в поддержку кандидата.

В единый день голосования, 14 сентября 2025 года, в Пермском крае пройдут выборы губернатора, а также восемь основных (Березники, Бардымский, Еловский, Карагайский, Кишертский, Куединский, Сивинский, Частинский округ) и трое дополнительных (Горнозаводский, Кизеловский, Лысьвенский округ) выборов депутатов в органы местного самоуправления. Всего будет замещено 140 мандатов депутатов местных дум. Голосование будет проходить в течение трех дней подряд — 12, 13 и 14 сентября.

