Для участия в выборах в Прикамье зарегистрированы 376 кандидатов

Отказы в регистрации получили 13 кандидатов, что составляет 3% от сдавших документы на регистрацию. Основной причиной отказа по-прежнему является сокрытие сведений о своей судимости — это произошло в девяти случаях (по три — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и кандидаты-самовыдвиженцы, два — ЛДПР, один — КПРФ). Еще четыре случая отказов — недостаточное число достоверных подписей, собранных в поддержку кандидата.