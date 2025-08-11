Шойгу оценил ситуацию в Молдавии перед парламентскими выборами

Он с помощью данных статистики обрисовал плачевное состояние экономики Молдавии, находящейся в затяжном кризисе из-за действий нынешних властей страны. По данным Национального бюро статистики Молдовы, объемы валового промышленного производства в стране в 2024 году сократились на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, а в 2023 году — на 3,6%, написал Шойгу. Экспорт товаров в 2024 году снизился на 12,2% до 3,56 миллиардов долларов, импорт вырос на 4,5% до 9,07 миллиардов долларов.