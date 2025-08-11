Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа принесет мир

«Неоконсерваторы и другие подстрекатели войны не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог между Путиным и Трампом принесет надежду, мир и глобальную безопасность», — отметил Дмитриев.
Встреча Трампа и Путина должна состояться 15 августа на Аляске. Договоренность о ней была достигнута после визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа 6 августа, который передал в США предложения России по урегулированию. Как сообщала The Wall Street Journal (WSJ), в них говорится о передаче России оставшейся под контролем Украины части ДНР и заморозке всей линии фронта, в том числе в Запорожской и Херсонской областях.
Как допустил генсек НАТО Марк Рютте, встреча может положить начало переговорам о территориях, а также о гарантиях безопасности для Украины. Рютте предположил, что Киев де-факто может признать контроль Москвы над утраченными территориями, но без формального отказа от суверенитета над этими регионами.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что 11 августа главы МИД ЕС проведут встречу, чтобы обсудить свои действия в связи с саммитом Трампа и Путина.