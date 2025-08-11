Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа принесет мир

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа принесет мир и глобальную безопасность. Об этом написал на своей странице в социальной сети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Источник: РИА "Новости"

«Неоконсерваторы и другие подстрекатели войны не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог между Путиным и Трампом принесет надежду, мир и глобальную безопасность», — отметил Дмитриев.

Встреча Трампа и Путина должна состояться 15 августа на Аляске. Договоренность о ней была достигнута после визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа 6 августа, который передал в США предложения России по урегулированию. Как сообщала The Wall Street Journal (WSJ), в них говорится о передаче России оставшейся под контролем Украины части ДНР и заморозке всей линии фронта, в том числе в Запорожской и Херсонской областях.

Как допустил генсек НАТО Марк Рютте, встреча может положить начало переговорам о территориях, а также о гарантиях безопасности для Украины. Рютте предположил, что Киев де-факто может признать контроль Москвы над утраченными территориями, но без формального отказа от суверенитета над этими регионами.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что 11 августа главы МИД ЕС проведут встречу, чтобы обсудить свои действия в связи с саммитом Трампа и Путина.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше