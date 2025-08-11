Ричмонд
Шойгу назвал тотальную румынизацию Молдавии уникальным случаем

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Тотальная румынизация Молдавии связана с тем, что почти вся в верхушка власти в стране имеет гражданство Румынии, что является уникальным случаем по мировым меркам, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своей статье «Молдова на перепутье» для РИА Новости.

Источник: Sputnik

«Ситуации, когда глава государства имеет одновременно гражданство другого государства, в современном мире можно перечесть по пальцам. Молдова в этом смысле случай уникальный — почти вся верхушка власти имеет гражданство Румынии. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что в стране происходит тотальная румынизация и даже молдавскому языку отказано в праве считаться государственным», — написал Шойгу.

С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией «Действие и солидарность» (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.

