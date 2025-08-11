На Госуслугах в России появятся «жизненные ситуации» и кураторы

На едином портале государственных услуг в России появится сервис «жизненных ситуаций» и кураторы направлений, переход должен упростить пользование сервисом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Сейчас на портале Госуслуг есть множество услуг и сервисов, но навигация не всегда удобна из-за разрозненности. По статистике, для эффективности они должны находиться не более чем в трех переходах от главной страницы. Для того чтобы упростить пользование, услуги будут перегруппированы в формате «жизненных ситуаций». То есть при возникновении в жизни пользователя события (пенсия, рождение ребенка) он сможет выбрать свою ситуацию на главной странице портала и получить все нужные услуги пакетом без обращения в несколько ведомств и сбора документов в каждом.
А для того чтобы каждая услуга оказывалась удобно и быстро, независимо от места проживания человека, введены стандарты качества и персональная ответственность сотрудников ведомств: для этого будут назначаться кураторы. Им предстоит работать с обратной связью от пользователей, устранять ошибки системы и развивать свою услугу. Сейчас уже назначены кураторы по 725 федеральным госуслугам.
— До конца 2030 года планируется обеспечить перевод в электронный формат 99% массовых социально значимых услуг. Сейчас реализовано 90%, — отметили в аппарате заместителя председателя правительства Российской Федерации — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Напомним, недавно на Госуслугах заработал новый сервис, с помощью которого можно быстро вызвать специалистов для устранения коммунальной аварии.