На Госуслугах в России появятся «жизненные ситуации» и кураторы

Сейчас на портале Госуслуг есть множество услуг и сервисов, но навигация не всегда удобна из-за разрозненности. По статистике, для эффективности они должны находиться не более чем в трех переходах от главной страницы. Для того чтобы упростить пользование, услуги будут перегруппированы в формате «жизненных ситуаций». То есть при возникновении в жизни пользователя события (пенсия, рождение ребенка) он сможет выбрать свою ситуацию на главной странице портала и получить все нужные услуги пакетом без обращения в несколько ведомств и сбора документов в каждом.