Вопрос развития острова Большой Уссурийский держит на контроле Демешин

ФГКУ «Росгранстрой» отвечает за организацию пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Ведомство занимается их модернизацией, техническим оснащением и обеспечением бесперебойной работы. Реализация проектов на Большом Уссурийском и в аэропорту «Хабаровск» рассматривается властями как часть долгосрочной стратегии по укреплению экономического потенциала края и развитию международных связей.