Вопрос развития острова Большой Уссурийский держит на контроле Демешин

Главными темами стали строительство пункта пропуска на острове Большой Уссурийский и подготовка к открытию нового международного терминала аэропорта «Хабаровск», сообщает пресс-служба краевого правительства.
Как отметил Демешин, возведение погранперехода — одна из ключевых задач региональных властей. Для реализации проекта уже оформлен земельный участок, завершено проектирование подъездной дороги и площадки под объект.
«Кроме этого, необходимо сделать отсыпку, подключить линии связи и всю коммунальную инфраструктуру. С подрядчиком достигнута договорённость о дальнейшем взаимодействии по синхронизации всех работ», — указал губернатор.
Геннадий Безлобенко сообщил, что лично посетил строительную площадку на острове. Он осмотрел насыпь и подъездную дорогу, обсудил с подрядчиком технические детали. По его словам, работы ведутся на высоком уровне, а взаимодействие с краевыми властями позволит согласовывать все этапы строительства.
Отдельное внимание на встрече уделили новому международному терминалу аэропорта «Хабаровск». Глава «Росгранстроя» подтвердил, что объект полностью готов к работе, осталось только определить дату официального открытия. Демешин напомнил, что запуск терминала позволит увеличить пассажиропоток и расширить географию авиасообщений — всё это благоприятно скажется на инвестиционной привлекательности региона.
ФГКУ «Росгранстрой» отвечает за организацию пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Ведомство занимается их модернизацией, техническим оснащением и обеспечением бесперебойной работы. Реализация проектов на Большом Уссурийском и в аэропорту «Хабаровск» рассматривается властями как часть долгосрочной стратегии по укреплению экономического потенциала края и развитию международных связей.