Да что вы знаете о двойных стандартах!
Генпрокуратура Молдовы отказалась возбуждать дело по ряду высказываний спикера парламента Игоря НеИвановича Гросу по поводу мэров.
Напомним, Гросу признался, что перед вторым туром президентских выборов в 2024 году партия поручила ему, пользуясь его положением, обзвонить мэров городов и сёл Молдовы, чтобы обеспечить голоса для Майи Санду.
В итоге Гнпрокуратура сослалась на отсутствие обоснованных подозрений в совершении преступления и правовых оснований для вмешательства.
Напомним, «дело Гуцул» практически полностью соткано из косвенных показаний людей, большая часть которых ее в глаза не видела.