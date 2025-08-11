Чего ждать от переговоров Путина и Трампа на Аляске

Почему местом встречи выбрана Аляска
Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин назвал «Ведомостям» три причины, по которым Аляска выбрана для встречи глав России и США.
По мнению эксперта, решение о проведении переговоров на этой территории следует связать с ее историей. Он напомнил, что Российская империя продала Штатам свои владения в Северной Америке. Кошкин уточнил, что тогда в Европе опасались, что сделка приведет к крепкому союзу государств и откроет новые возможности для их сотрудничества. «Кроме того, в годы Второй мировой войны через Аляску американцы поставляли Советскому Союзу самолеты», — добавил сотрудник ИСКРАН.
Еще одним основанием для выбора Аляски эксперт назвал стремление США продемонстрировать, что в переговорах с Россией сейчас нет места европейским представителям.
Кроме того, по словам Кошкина, Аляска — территория, на которую удобно добираться. Российской делегации не потребуется прокладывать маршрут полета через европейские страны, а значит, необходимость просить у них открыть воздушное пространство отпадает. Он уточнил, что с февраля 2022 года российский президент и другие высокопоставленные политики включены в санкционный список Министерства финансов США, который запрещает им визиты в Штаты, кроме специально оговоренных случаев. Например, когда в апреле 2025 года спецпредставитель российского президента по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев посещал Вашингтон для переговоров, с него были сняты ограничения, но только на ограниченный период. Не исключено, что визит российского президента также потребует от США отмены рестрикций.
Политолог Николай Силаев сказал «Ведомостям», что выбор места встречи Путина и Трампа можно объяснить желанием США продемонстрировать стремление к налаживанию добрососедских связей с Россией.
«Встреч президентов на национальных территориях России и США не было очень давно. И если уж идти к нормализации отношений, то почему бы не через восстановление доброй традиции поездок друг к другу», — объяснил эксперт.
Перспективы для Украины
Вопрос: пригласят ли украинского лидера Владимира Зеленского на встречу на Аляску — остается открытым. Официально об участии представителей Киева в переговорах не заявляется. Однако СМИ строят предположения об этом. Так, CNN считает, что Зеленский может присутствовать на «некоторых встречах», но только после того, как состоится диалог Путина и Трампа.
Эксперт Николай Силаев предположил, что Владимир Зеленский может присутствовать на Аляске, но ждать трехсторонних переговоров не стоит, так как это противоречит российской позиции. 7 августа Владимир Путин уточнил, что не против встречи с украинским лидером, но для этого требуются «определенные условия», до исполнения которых «пока, к сожалению», далеко.
О чем пойдет речь на переговорах Путина и Трампа
Павел Кошкин считает, что лидеры США и России во время встречи могут говорить о первопричинах конфликта Москвы и Киева. Кремль при этом будет стараться закрепить достижения на линии фронта, а США, как предполагает эксперт, могут «лавировать» в этом вопросе.
Кроме того, Вашингтон будет стремиться к компромиссным решениям, которые потребуют уступок от обеих сторон противостояния. О последнем свидетельствуют высказывания Зеленского. По словам Кошкина, Киев, не желающий пойти на компромисс, может решиться на провокации.
Директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков заявил «Ведомостям», что уверен, что Дональд Трамп желает максимально быстро урегулировать конфликт между Украиной и Россией и двигаться дальше.
По мнению эксперта, американский президент может завести речь об Арктике. В этом вопросе республиканец способен как предложить Москве кооперацию с Вашингтоном, так и заявить о соперничестве. Силаев считает, что арктическая тема для США и России — тема новая, но актуальная, поэтому может стать поводом для укрепления связей.
Глава института международных исследований МГИМО уточнил, что главы государств при разговоре могут также обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии, в Иране, а также затронуть темы космического сотрудничества.
Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков в разговоре с «Ведомостями» предположил, что перспективы партнерства США и России в разных сферах останутся неясными до тех пор, пока не будет урегулирован украинский конфликт. Эксперт уверен, что кардинальных улучшений во взаимоотношениях Вашингтона и Москвы после переговоров на Аляске не произойдет, как и не будет разрешен украинский кризис. «Конкретные результаты требуют времени», — добавил Новиков.