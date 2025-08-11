Чего ждать от переговоров Путина и Трампа на Аляске

Кроме того, по словам Кошкина, Аляска — территория, на которую удобно добираться. Российской делегации не потребуется прокладывать маршрут полета через европейские страны, а значит, необходимость просить у них открыть воздушное пространство отпадает. Он уточнил, что с февраля 2022 года российский президент и другие высокопоставленные политики включены в санкционный список Министерства финансов США, который запрещает им визиты в Штаты, кроме специально оговоренных случаев. Например, когда в апреле 2025 года спецпредставитель российского президента по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев посещал Вашингтон для переговоров, с него были сняты ограничения, но только на ограниченный период. Не исключено, что визит российского президента также потребует от США отмены рестрикций.