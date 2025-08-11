Глава Башкирии Радий Хабиров ушел в краткосрочный отпуск. Руководитель республики не присутствовал на оперативном совещании в правительстве 11 августа.
О том, что глава РБ Радий Хабиров ушел в отпуск объявил премьер-министр РБ Андрей Назаров, он провел совещание правительства и заслушал оперативные доклады министров.
Отметим, что перед отпуском Радий Хабиров был в рабочей поездке в Стерлитамаке, там он открыл мемориальный комплекс и посетил фестиваль «Купец», а также госпитализированных пострадавших от хлопка газа на заводе «Каустик».
Напомним, что в прошлом году неделю отдыха руководитель республики брал в конце июля. Тогда он с семьей и детьми посещал достопримечательности Санкт-Петербурга.