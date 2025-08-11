Лукашенко встречается с губернатором Челябинской области

Делегация данного российского региона во главе с губернатором прибыла в белорусскую столицу с официальным визитом 8 августа, целью визита является развитие сотрудничества между Челябинской областью и Беларусью в экономике, культуре и социальной сфере. В составе делегации около 20 представителей бизнеса — они будут обсуждать перспективы совместной деятельности, а также обменяются опытом с партнерами из Беларуси. Визитом запланировано посещение ряда крупных белорусских предприятий.
Беларусь и Челябинская область набрали «нормальные обороты» и в 2025 году должны выйти на товарооборот в полмиллиарда долларов, заявил белорусский лидер на встрече с Текслером.
Мы набрали нормальные обороты и поняли, что мы можем работать друг с другом и торговать. Более чем на полмиллиарда долларов мы выходим на торговый оборот за год.
Глава Беларуси отметил, что есть определенные недочеты и отставания, к примеру — по БелАЗу, но это «общая тенденция».
Я говорю, что скоро мы ее преодолеем в связи с тем, что деньги стали очень дороги в Российской Федерации.
Есть над чем работать
По словам Лукашенко, Челябинской области и Беларуси в плане кооперации «есть на чем работать».
И я хочу заверить вас, что правительство и все мы будем над этим работать и, как раньше говорили, расшивать узкие места. Понятно, что рост товарооборота это хорошо. Но очень важно, чтобы люди общались. Ваши люди приезжали к нам, наши — к вам (…), хотя границ тут нет, мы не делим, мы — единое целое.
При этом он отметил, что Беларусь прежде всего видит перспективы развития сотрудничества с Челябинской областью в промышленной кооперации, республика поставляет комплектующие российским предприятиям.
Одно из направлений работы (с Челябинской областью — Sputnik) — это сельхозтехника. Челябинская область достаточно закупает и закупала сельхозтехники у Беларуси.
Ранее Текслер посещал с визитом Беларусь весной этого года и побывал в Гомельской области. Тогда он провел переговоры с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко, посетил предприятия «Гомельагрокомплект», «Гомсельмаш», а также Хатынь.
Сегодня глава российского региона встретится с Чрезвычайным и Полномочным послом России Борисом Грызловым и возложит венок к монументу Победы в Минске.