Эксперты рассказали, о чем Баку и Ереван договорились при участии Трампа

Этот вопрос детально обсуждали Трамп и Пашинян на двусторонних переговорах. По итогам встречи армянский премьер дал согласие на предоставление США исключительных прав на развитие Зангезурского коридора сроком на 99 лет. Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали, что Вашингтон планирует передать Зангезурский коридор в субаренду частному консорциуму, который будет управлять им и отвечать за его инфраструктуру. При этом эксплуатация TRIPP будет осуществляться в полном соответствии с законами Армении. Согласно информации Politico, частный консорциум возьмет на себя развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, включая строительство железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач и оптоволоконных коммуникаций. Об этом пишет RTVI. Согласно данным испанского издания Periodista Digital, в рамках соглашения о Зангезурском коридоре предусматривается размещение на армянской территории около тысячи сотрудников частных военных компаний.