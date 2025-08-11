Эксперты рассказали, о чем Баку и Ереван договорились при участии Трампа

Согласно декларации, подписанной Баку и Ереваном, в ближайшее время планируется окончательное подписание и ратификация мирного договора, который уже был парафирован главами МИД Армении и Азербайджана, пишут «Ведомости». Кроме того, страны готовят обращение к генеральному секретарю ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы, в рамках которой велись многолетние переговоры по карабахскому вопросу.
По словам азербайджанского эксперта Рафика Исмаилова, заключение мирного договора между двумя странами станет возможным лишь после того, как Армения уберет из преамбулы своей конституции упоминание о воссоединении с Нагорным Карабахом. Политолог в комментарии для «Ведомостей» подчеркнул, что обоюдная инициатива по прекращению деятельности Минской группы ОБСЕ показывает готовность сторон к окончательному разрешению многолетнего конфликта.
Как отмечает эксперт по Кавказу Андрей Арешев, процесс подготовки мирной декларации был инициирован еще при Байдене, но тогда Азербайджан отказался от подписания на завершающем этапе. Несмотря на то, что документ сегодня согласован, остаются риски, что стороны не выйдут на финальное подписание. Эксперт сказал «Ведомостям», что считает, что Ереван согласен пойти на исключение конституционных формулировок о Карабахе через референдум, но результаты его непредсказуемы. Тогда Армения может задействовать другие механизмы изменения конституции, например, через парламент.
Сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян рассказал «Ведомостям», что подписанная в Вашингтоне декларация на практике не обязательна к исполнению, а ее парафирование не имеет юридической силы. Эксперт считает, что в настоящий момент на уступки идет в основном Ереван. Микаэлян подчеркивает, что Армения стратегически ухудшила свое положение в регионе, оказавшись в большей зависимости от Турции и Азербайджана, при этом Вашингтон не взял на себя никаких зафиксированных документально обязательств.
Судьба Зангезурского коридора
Декларация между Баку и Ереваном особо подчеркивает необходимость возобновления работы транспортных маршрутов в регионе, остающихся заблокированными с начала 1990-х годов. Отдельным пунктом выделено создание транспортного коридора под названием «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP), призванного связать западные районы Азербайджана с Нахичеванским эксклавом, проходя через территорию Армении вдоль границы с Ираном.
Этот вопрос детально обсуждали Трамп и Пашинян на двусторонних переговорах. По итогам встречи армянский премьер дал согласие на предоставление США исключительных прав на развитие Зангезурского коридора сроком на 99 лет. Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали, что Вашингтон планирует передать Зангезурский коридор в субаренду частному консорциуму, который будет управлять им и отвечать за его инфраструктуру. При этом эксплуатация TRIPP будет осуществляться в полном соответствии с законами Армении. Согласно информации Politico, частный консорциум возьмет на себя развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, включая строительство железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач и оптоволоконных коммуникаций. Об этом пишет RTVI. Согласно данным испанского издания Periodista Digital, в рамках соглашения о Зангезурском коридоре предусматривается размещение на армянской территории около тысячи сотрудников частных военных компаний.
Эксперт Рафик Исмаилов предположил, что правовые аспекты функционирования коридора TRIPP потребуют дополнительного обсуждения в армяно-американском формате с учетом интересов Баку. «Что касается Ирана, то складывается ощущение, что вопрос суверенитета Армении их беспокоит больше, чем самих армян. Ясно, что Тегеран открыто не станет препятствовать», — отметил аналитик.
Андрей Арешев считает, что заявления иранских официальных лиц представляют собой информационно-пропагандистскую кампанию, направленную на оказание давления на армянские власти с целью срыва реализации транспортного проекта. Эксперт не исключает, что для обеспечения безопасности «коридора Трампа» могут быть привлечены американские частные военные компании с возможным участием турецких подрядчиков.
По словам аналитика, инфраструктурные работы включат не только строительство 42-километровой железнодорожной ветки в южных районах Армении, но и создание параллельной автодорожной магистрали, прокладку ЛЭП, волоконно-оптических линий связи, а также газотранспортной системы. Эксперт акцентирует внимание, что по этому газопроводу Азербайджан планирует поставлять на Запад свои и центральноазиатские энергоресурсы.
Аналитик подчеркивает, что вовлеченность США в развитие ключевого транспортного узла, который войдет в состав срединного коридора может привести к трансформации всей архитектуры региональной безопасности. По оценкам Арешева, военное присутствие России в Армении может потерять свою актуальность в будущем.
Грант Микаэлян убежден, что исполнение подписанного соглашения фактически лишает Армению суверенного контроля над частью своей территории. Эксперт видит главную угрозу в том, что Азербайджан может потребовать экстерриториального статуса для «коридора Трампа», исключающего присутствие там Армении, а в случае отказа — использовать угрозы или начать новую войну.