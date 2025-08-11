Лукашенко: Беларусь и Челябинская область торгуют на полмиллиарда долларов в год, но есть над чем работать

Кроме роста товарооборота, не менее важно налаживать гуманитарное сотрудничество, межличностное общение, убежден Александр Лукашенко. «Чтобы люди общались — ваши люди приезжали к нам, наши — к вам. Хотя ваши-наши — тут границ у нас нет. Мы не делим. Мы единое целое. Наше Отечество от Бреста до Владивостока так и остается, хоть возникли (вы понимаете, не по нашей вине) два государства. Но мы находим точки соприкосновения, мы сотрудничаем. Сотрудничаем неплохо, — сказал Президент. — И последняя встреча с Владимиром Владимировичем Путиным (вы, наверное, в курсе) была очень продуктивной и очень полезной (лидеры двух стран встречались на Валааме 1 августа этого года. — Прим. БЕЛТА). Обсуждая некоторые проблемы, мы смотрели прежде всего на перспективу наших отношений».