Лукашенко: Беларусь и Челябинская область торгуют на полмиллиарда долларов в год, но есть над чем работать

Поприветствовав руководителя российского региона, глава государства как положительный факт двусторонних отношений отметил довольно значительный объем товарооборота — более чем полмиллиарда долларов за год. По словам Президента, достижению таких неплохих результатов, возможно, поспособствовала их личная встреча с Алексеем Текслером (она состоялась в 2022 году). «Мы набрали нормальные обороты и поняли, что мы можем работать друг с другом и торговать, — сказал Александр Лукашенко. — Это хорошо. Но есть недочеты».
Например, есть некоторое отставание по объему закупок БЕЛАЗов (по сравнению с прошлыми периодами). Это общая тенденция, заметил Президент, поскольку деньги в России стали дорогими — ставки по кредитам и ключевая ставка Центробанка остаются довольно высокими. «Это общая тенденция, думаю, мы ее преодолеем», — сказал белорусский лидер, добавив, что ранее Беларусь поставила в Челябинскую область достаточно много этой техники, она нуждается в регулярном обновлении.
«Есть над чем работать. Хочу заверить в том, что наше правительство, все мы будем над этим работать и расшивать узкие места», — подчеркнул глава государства.
Кроме роста товарооборота, не менее важно налаживать гуманитарное сотрудничество, межличностное общение, убежден Александр Лукашенко. «Чтобы люди общались — ваши люди приезжали к нам, наши — к вам. Хотя ваши-наши — тут границ у нас нет. Мы не делим. Мы единое целое. Наше Отечество от Бреста до Владивостока так и остается, хоть возникли (вы понимаете, не по нашей вине) два государства. Но мы находим точки соприкосновения, мы сотрудничаем. Сотрудничаем неплохо, — сказал Президент. — И последняя встреча с Владимиром Владимировичем Путиным (вы, наверное, в курсе) была очень продуктивной и очень полезной (лидеры двух стран встречались на Валааме 1 августа этого года. — Прим. БЕЛТА). Обсуждая некоторые проблемы, мы смотрели прежде всего на перспективу наших отношений».
Такая перспектива, по словам Александра Лукашенко, видится прежде всего в промышленной кооперации. В настоящее время Беларусь и российский регион взаимно поставляют комплектующие и широкую линейку промышленных товаров. Одно из направлений — экспорт белорусской сельскохозяйственной техники. «Мы должны подумать и о кооперации подобной техники. Челябинская область очень продвинутая, мы можем локализовать очень многие компетенции и в части нашей техники. И с удовольствием будем работать не только на челябинцев, но и на ближние регионы Российский Федерации», — заметил глава государства.
Отдельно Президент выделил сотрудничество в области станкостроения. «Мы кое-что сделали вместе с вами для развития этой отрасли. Мы, наверное, сможем разработать некий план наших совместных действий, так называемую дорожную карту на перспективу», — считает он.
Речь шла также о взаимодействии в сфере агропромышленного комплекса. Глава государства заметил, что, как ни удивительно, учитывая климатические условия в Челябинской области, но сельское хозяйство там достаточно хорошо развито. «У нас также есть соответствующие школы, специалисты, компетенции, которые мы можем передавать нашим челябинским друзьям и взаимно получать то, чего нет у нас», — предложил Президент.
Александр Лукашенко обратил внимание, что обозначил только общие направления для активизации сотрудничества, не детализируя. А в каждом из них может быть множество отраслевых подпрограмм и проектов. «Это основа основ. Мы сможем эти полмиллиарда (долларов взаимного товарооборота. — Прим. БЕЛТА) преодолеть, и как минимум в ближайшее время, за пятилетку, если такими темпами, то подойдем мы к миллиарду. Очень хотелось бы. Мы в этом крайне заинтересованы, поскольку из Челябинской области мы получаем огромное количество материала, особенно металла, и другие полезные для нас вещи. Мы готовы в этом направлении двигаться и сотрудничать с вами. Знайте, что здесь, в Беларуси, на крайнем западе Отечества, у вас хорошие надежные друзья», — заверил Президент.
За последние годы товарооборот между Беларусью и Челябинской областью показывал положительную динамику. Если в 2020 году он составлял $302,3 млн, то в 2024-м — $539,8 млн. С января по июнь этого года товарооборот между Беларусью и Челябинской областью составил $230,8 млн.
Основой белорусского экспорта стали шины, прутки из легированной и нелегированной стали, детали для тракторов и автомобилей, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки, сыры и творог, говядина и др. Челябинская область поставила в Беларусь профили и прокат из разных видов стали, изделия из камня или других минеральных веществ, арматуру для трубопроводов, ферросплавы и другие виды продукции.