Губернатор: Челябинская область и Беларусь активно взаимодействуют в межрегиональном формате

Алексей Текслер поблагодарил Александра Лукашенко за возможность личной встречи и радушный прием делегации Челябинской области. Губернатор отметил, что встречался с белорусским лидером в 2022 году, и эта встреча придала импульс сотрудничеству Беларуси и Челябинской области.
«Сегодня налажен прямой диалог как между органами власти, так и между бизнесом. Благодарю вас и ваших коллег за создание беспрецедентных условий и уровня взаимодействия по всем направлениям, — подчеркнул Алексей Текслер. — По вашему поручению в 2023 году Челябинскую область посетил премьер-министр Республики Беларусь с членами правительства, губернаторами областей. Мы постоянно в контакте».
Губернатор обратил внимание, что в рамках традиционных рабочих групп ведется активное взаимодействие, в том числе в межрегиональном формате. «Наш дорогой партнер — Гомельская область. Спасибо, что закрепили (этот регион Беларуси. — Прим. БЕЛТА) за нами. В мае мы приняли большую делегацию у себя в регионе. А в эти субботу и воскресенье я со своей командой побывал на Гомельщине. Прекрасный край, замечательные люди», — добавил он.
По словам Алексея Текслера, Гомельская и Челябинская области определили много перспективных направлений, в том числе абсолютно новых. Деловая делегация из российского региона только в Гомельской области провела 130 встреч с бизнесом. В этой связи губернатор Челябинской области также выразил благодарность председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко, который помогает развивать сотрудничество во всех сферах.
За последние годы товарооборот между Беларусью и Челябинской областью показывал положительную динамику. Если в 2020 году он составлял $302,3 млн, то в 2024-м — $539,8 млн. С января по июнь этого года товарооборот между Беларусью и Челябинской областью составил $230,8 млн.
Основой белорусского экспорта стали шины, прутки из легированной и нелегированной стали, детали для тракторов и автомобилей, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки, сыры и творог, говядина и др. Челябинская область поставила в Беларусь профили и прокат из разных видов стали, изделия из камня или других минеральных веществ, арматуру для трубопроводов, ферросплавы и другие виды продукции.