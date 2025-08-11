Губернатор: Челябинская область и Беларусь активно взаимодействуют в межрегиональном формате

Губернатор обратил внимание, что в рамках традиционных рабочих групп ведется активное взаимодействие, в том числе в межрегиональном формате. «Наш дорогой партнер — Гомельская область. Спасибо, что закрепили (этот регион Беларуси. — Прим. БЕЛТА) за нами. В мае мы приняли большую делегацию у себя в регионе. А в эти субботу и воскресенье я со своей командой побывал на Гомельщине. Прекрасный край, замечательные люди», — добавил он.