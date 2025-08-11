Губернатор Красноярского края проверил готовность школ к новому учебному году

Особое внимание губернатор уделил строящемуся учебному корпусу школы № 149 на Взлетной, который рассчитан на 1700 учащихся 5−11 классов. Новое трехэтажное здание площадью 15 тысяч квадратных метров позволит перевести школу на односменный режим работы, разгрузив тем самым основное здание для занятий младших классов, а также создаст дополнительные возможности для углубленного изучения технических дисциплин, в частности робототехники, где учебное заведение уже имеет серьезные достижения на всероссийском уровне.