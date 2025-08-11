Губернатор Красноярского края проверил готовность школ к новому учебному году

В ходе рабочей поездки глава региона посетил две образовательные организации краевой столицы, где оценил качество выполненных ремонтных работ и строительства новых объектов.
В школе № 53 на улице Волжской завершен комплексный капитальный ремонт — полностью заменены все инженерные коммуникации, кровля, оконные и дверные блоки, проведено обновление фасада и учебных классов. В настоящее время подрядная организация завершает благоустройство прилегающей территории и устанавливает новую современную мебель.
Особое внимание губернатор уделил строящемуся учебному корпусу школы № 149 на Взлетной, который рассчитан на 1700 учащихся 5−11 классов. Новое трехэтажное здание площадью 15 тысяч квадратных метров позволит перевести школу на односменный режим работы, разгрузив тем самым основное здание для занятий младших классов, а также создаст дополнительные возможности для углубленного изучения технических дисциплин, в частности робототехники, где учебное заведение уже имеет серьезные достижения на всероссийском уровне.
Строительные работы планируется завершить до 20 августа, их общая стоимость составила более 500 миллионов рублей из краевого бюджета.
Отметим, что с 2022 года регион участвует в федеральной программе «Развитие образования», направленной на комплексное обновление школьной системы. В рамках проекта запланирован капитальный ремонт 93 образовательных учреждений, из которых 41 уже приведен в порядок.
Текущие работы:
В Красноярске завершается ремонт в лицее № 2 и школах № 42, 45, 53, 82;
До конца года в краевой столице откроются две новые школы: в микрорайоне «Аэропорт» и на улице 8 Марта в Железнодорожном районе;
Новые образовательные учреждения появятся также в Емельяново, Солонцах и Уяре.
Программа модернизации рассчитана до 2027 года и предусматривает не только ремонтные работы, но и оснащение школ современным оборудованием. Особое внимание уделяется созданию комфортной образовательной среды, соответствующей требованиям времени.