Правительство Молдовы отклонило заявки трех компаний на проведение национальных праздников: 8,3 миллиона леев бюджетных денег дадут «кому надо»

На 8,3 миллиона леев бюджета на празднование Дня независимости Молдовы и «Лимба ноастрэ» правительство не усмотрело достойных.
Компании Media Show Grup (оферта на 5,59 миллиона леев), Nova Event Solutions (5,59 миллиона) и DVV-Show (8,26 миллиона) хоть и соответствовали всем критериям для участия в тендере, но все три оферты отклонены, поскольку Госканцелярии «невозможно провести справедливое сравнение представленных предложений».
Переводя с бюрократического на человеческий — 8,3 миллиона леев должны достаться «кому надо», а не абы кому, уточняет romania_ru.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.
Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).
Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».
Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).
Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.
В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).