Прокурором Казани назначен Ильдар Исмагилов

В свою очередь, мэр Казани Ильсур Метшин поздравил нового прокурора и выразил готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Мэр подчеркнул, что все решения, которые принимаются руководителями, рассматриваются через призму закона, через его строгое соблюдение. Он выразил благодарность всем органам прокуратуры: «Все мероприятия, которые мы проводили — начиная, с празднования 1000-летия Казани- проходили при полном взаимодействии с органами прокуратуры. Ваша надзорная функция за соблюдением закона и наша совместная работа показывают, что все наши действия всегда согласуются с вами. Все это делается во имя того, чтобы Казань сохраняла и приумножала статус столицы Татарстана, чтобы мы изучали и внедряли лучшие практики. Наша цель одна — работать на благосостояние Казани. Спасибо вам», — завершил Ильсур Метшин.