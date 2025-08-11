Прокурором Казани назначен Ильдар Исмагилов

Сегодня на деловом понедельнике прокурор РТ, генерал-майор юстиции Альберт Суяргулов представил нового прокурора Казани — им назначен Ильдар Исмагилов.
Представляя нового руководителя, Альберт Суяргулов отметил, что Ильдар Исмагилов обладает большим, многогранным опытом работы в органах прокуратуры.
«Я уверен, что те знания, которые у него есть, послужат во благо Казани, республики Татарстан и Российской Федерации. Надеюсь, что работать с ним будет комфортно, и совместные решения, принимаемые вместе с ним, будут благотворно влиять на развитие города и республики», — подчеркнул прокурор РТ.
Альберт Суяргулов также отметил, что Казань — это город, который имеет не только региональное, но и на протяжении длительного времени международное значение. «Это налагает серьезную ответственность, и от того, какие решения мы будем принимать, зависит, будем ли мы развиваться или откатываться назад», — отметил прокурор РТ.
«Ильдар Камилевич от меня инструкции получил. Я уверен, что мы будем отлично взаимодействовать. Желаю успешной совместной работы. Уверен, что не один раз будем собираться по хорошим поводам, отмечать результаты нашей работы», — подытожил прокурор Татарстана.
В свою очередь, мэр Казани Ильсур Метшин поздравил нового прокурора и выразил готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Мэр подчеркнул, что все решения, которые принимаются руководителями, рассматриваются через призму закона, через его строгое соблюдение. Он выразил благодарность всем органам прокуратуры: «Все мероприятия, которые мы проводили — начиная, с празднования 1000-летия Казани- проходили при полном взаимодействии с органами прокуратуры. Ваша надзорная функция за соблюдением закона и наша совместная работа показывают, что все наши действия всегда согласуются с вами. Все это делается во имя того, чтобы Казань сохраняла и приумножала статус столицы Татарстана, чтобы мы изучали и внедряли лучшие практики. Наша цель одна — работать на благосостояние Казани. Спасибо вам», — завершил Ильсур Метшин.
Напомним, занимавший должность прокурора Казани Олег Дроздов покинул должность в конце мая по завершении его срока службы.