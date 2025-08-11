Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме ответили на заявление Мерца о переговорах на Аляске

Германии стоит вспомнить свою позицию по соблюдению Минских соглашений, которая способствовала возникновению российско-украинского конфликта, прежде чем требовать участия ЕС в переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом депутат Госдумы РФ Алексей Чепа заявил «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Ранее глава германского правительства потребовал участия Европы и Украины в переговорах, на которых будет определяться принадлежность украинских территорий. Мерц считает, что нельзя заключать мир с Кремлем, так как Москва может воспринять это как «вознаграждение за агрессивное продвижение».

Алексей Чепа считает, что заявление Мерца свидетельствует о стремлении «партии войны», в которую входит и Германия, к продолжению украинского кризиса. Он охарактеризовал высказывание канцлера как «циничный и ложный выпад».

«Я хотел бы напомнить ему Минские соглашения и позицию Германии, которая все делала для того, чтобы эти мирные соглашения не выполнялись, чтобы Украина вооружалась и конфликт произошел. Сегодня Мерц пытается все переложить с больной головы на здоровую», — объяснил парламентарий.

Чепа уточнил, что сейчас правительства стран ЕС и Великобритании понимают, что их планы относительно ситуации на Украине не будут реализованы, мирное урегулирование может произойти. Депутат констатировал, что «партия войны» терпит фиаско.

Напомним, Мерц выступил с заявлением по поводу анонсированных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Он выразил надежду на заключение соглашения о прекращении огня, но возмутился из-за того, что лидеры США и России будут решать вопросы принадлежности территорий Украины «через головы европейцев» и Киева.

Германия, а также Франция, Италия, Польша, Финляндия и Великобритания обратились к Дональду Трампу с призывом встречаться с Владимиром Путины только после достижения перемирия на Украине. Представители стран направили американскому лидеру общую декларацию, в которой изложили свою позицию по изменению границ Украины и требованиям к России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше