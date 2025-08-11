В Госдуме ответили на заявление Мерца о переговорах на Аляске

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Ранее глава германского правительства потребовал участия Европы и Украины в переговорах, на которых будет определяться принадлежность украинских территорий. Мерц считает, что нельзя заключать мир с Кремлем, так как Москва может воспринять это как «вознаграждение за агрессивное продвижение».