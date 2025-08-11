В Ростове школу в «Левобережье» посетил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь

Социальную инфраструктуру ГК «ЮгСтройИнвест» возводит в квартале «Левобережье» вместе с жилыми домами. Первый школьный комплекс на левом берегу рассчитан на 1100 учащихся и состоит из трех блоков.
В административном блоке расположены кабинет директора, учительские, компьютерные классы, актовый зал на 540 мест и медицинский блок. В учебном блоке находятся классы начальной и старшей школы, спальные и игровые помещения для групп продленного дня. Большой акцент сделан на спорт: в общешкольном блоке расположены 3 спортзала, тренажерный зал, залы для занятий боксом и настольным теннисом, студия хореографии. Отличительная особенность школы — помещение тира на третьем этаже, предназначенное для занятий стрельбой из пневматического оружия. Предусмотрены раздельные столовые для старших классов на 394 места и для младших классов на 224 места.
Проект школы разработан с учетом обеспечения доступа и обучения маломобильных групп, предусмотрены 5 лифтов.
На территории школы расположены футбольное поле, баскетбольная площадка, полоса препятствий, беговые дорожки, зона отдыха.
Строительство завершено в полном объеме. Школьный комплекс уже введен в эксплуатацию и готовится к открытию.
«Левобережье» — это первый жилой квартал на левом берегу Дона. Микрорайон полностью обеспечивается необходимой социальной инфраструктурой: двумя отдельно стоящими детскими садами на 200 мест каждый, школьным комплексом, поликлиникой на 150 посещений в смену, детскими и спортивными площадками, а точкой притяжения станет благоустроенный бульвар. Квартал у реки «Левобережье» входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов «Губернаторская сотня Ростовской области».