В Ростове школу в «Левобережье» посетил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь

В административном блоке расположены кабинет директора, учительские, компьютерные классы, актовый зал на 540 мест и медицинский блок. В учебном блоке находятся классы начальной и старшей школы, спальные и игровые помещения для групп продленного дня. Большой акцент сделан на спорт: в общешкольном блоке расположены 3 спортзала, тренажерный зал, залы для занятий боксом и настольным теннисом, студия хореографии. Отличительная особенность школы — помещение тира на третьем этаже, предназначенное для занятий стрельбой из пневматического оружия. Предусмотрены раздельные столовые для старших классов на 394 места и для младших классов на 224 места.