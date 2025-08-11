Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове школу в «Левобережье» посетил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе рабочей поездки посетил школу в квартале у реки «Левобережье», который возводит Группа компаний «ЮгСтройИнвест» под руководством генерального директора Юрия Иванова.

Источник: пресс-служба «ЮгСтройИнвест»

Социальную инфраструктуру ГК «ЮгСтройИнвест» возводит в квартале «Левобережье» вместе с жилыми домами. Первый школьный комплекс на левом берегу рассчитан на 1100 учащихся и состоит из трех блоков.

В административном блоке расположены кабинет директора, учительские, компьютерные классы, актовый зал на 540 мест и медицинский блок. В учебном блоке находятся классы начальной и старшей школы, спальные и игровые помещения для групп продленного дня. Большой акцент сделан на спорт: в общешкольном блоке расположены 3 спортзала, тренажерный зал, залы для занятий боксом и настольным теннисом, студия хореографии. Отличительная особенность школы — помещение тира на третьем этаже, предназначенное для занятий стрельбой из пневматического оружия. Предусмотрены раздельные столовые для старших классов на 394 места и для младших классов на 224 места.

Проект школы разработан с учетом обеспечения доступа и обучения маломобильных групп, предусмотрены 5 лифтов.

На территории школы расположены футбольное поле, баскетбольная площадка, полоса препятствий, беговые дорожки, зона отдыха.

Строительство завершено в полном объеме. Школьный комплекс уже введен в эксплуатацию и готовится к открытию.

«Левобережье» — это первый жилой квартал на левом берегу Дона. Микрорайон полностью обеспечивается необходимой социальной инфраструктурой: двумя отдельно стоящими детскими садами на 200 мест каждый, школьным комплексом, поликлиникой на 150 посещений в смену, детскими и спортивными площадками, а точкой притяжения станет благоустроенный бульвар. Квартал у реки «Левобережье» входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов «Губернаторская сотня Ростовской области».